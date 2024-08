Проблем становится больше – банки Азии все чаще отказывают в платежах российскому бизнесу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Какие проблемы возникли при проведении платежей в Средней Азии?

Отечественный бизнес жалуется на проблемы с проведением платежей в странах Азии – ситуация усугубилась во втором квартале 2024 года, хотя ряд ограничений был зафиксирован и ранее. Так, отмечаются следующие трудности:

увеличение на 15% сроков обработки платежей – теперь транзакции проводят в течение двух недель;

ужесточение проверок – зарубежные банки запрашивают обширный пакет документов и пояснения по операциям;

рост числа отказов на 30%, при этом российская сторона не обладает информацией о причинах отклонения платежей;

отсутствие четких алгоритмов проведения транзакций, из-за чего один платеж могут принять, второй – отклоняют.

Проблемы с расчетами возникли с банками Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана – сложности зафиксированы даже при использовании национальных валют, на долю которого в торговых отношениях сейчас приходится свыше 85% всех операций.

Что ждет сферу внешнеторговых расчетов России в ближайшей перспективе?

Наличие трудностей во внешнеэкономической деятельности отрицательно сказывается на развитии российского бизнеса – если решить проблему не удастся, грузопоток может серьезно снизиться. Кроме того, растут и затраты организаций на проведение платежей – комиссия за обработку операций с начала года увеличилась втрое, в перспективе возможен дополнительный рост.

«Дружественные страны заинтересованы в сохранении экономических отношений с Россией, но и они опасаются ввода вторичных ограничений – риск санкций оказывается слишком высоким», – заявил эксперт.

Вместе с тем, существующие сегодня модели взаиморасчетов остаются недостаточно эффективными. В РФ готовятся к запуску эксперимента, позволяющего проводить операции в цифровых валютах, что позволит частично решить проблему. Также власти работают над созданием единой валюты стран БРИКС, но перспективы еще крайне туманны – идея лишь обсуждается.

15:00 30.07.2024

