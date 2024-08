Защититься от уклонистов – банки заявили о проблемах реестра электронных повесток

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как будет работать новый реестр воинского учета с 1 ноября?

Модернизация системы воинского учета призывников началась в России в первой половине 2023 года, когда был принят закон об электронных повестках и создании единого реестра. Новая система должна заработать в полной мере 1 ноября 2023 года по следующей схеме:

Минобороны сможет направлять повестки призывникам через Госуслуги. После размещения повестки в кабинете портала призывнику будет запрещен выезд из страны – информацию передадут в единый реестр. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 суток, он попадет в список уклонистов. Для уклонистов предусмотрены ограничения, например, невозможность получения кредита в банке или займа в МФО – финансовое учреждение должно отказать заемщику.

Предполагается, что банки, обрабатывающие заявки потенциальных клиентов, будут получать информацию об уклонистах из единого реестра Минобороны, но пока техническая сторона такого взаимодействия кредитных учреждений с ведомством не проработана.

О каких рисках реестра электронных повесток сообщают банки?

До запуска реестра электронных повесток остается чуть больше четырех месяцев, поэтому банки обеспокоены технической и правовой составляющей вопроса. Так, кредиторы выявили ряд рисков и проблем, о которых сообщили в ЦБ РФ:

пока не налажено взаимодействие участников рынка с Минобороны России;

отсутствуют единые правила отказа призывникам, уклоняющимся от воинских обязанностей;

не понятно, как должны действовать банки, одобрившие заявку клиенту, который позднее попадет в реестр уклонистов;

еще большие сложности возникнут, если ипотечный договор будет заключен, а в момент регистрации сделки клиент окажется уклонистом – кредит станет необеспеченным.

«Минобороны возражало против непосредственного доступа банков к реестру уклонистов – в ведомстве предлагают предоставлять информацию по запросу, но режим взаимодействия технически не проработан», – заявляют в банках.

Специалисты полагают, что потенциальные проблемы банкам придется решать самостоятельно: отнести мужчин призывного возраста в группу клиентов с повышенным риском и чаще отказывать таким заемщикам в кредитовании. Более того, банки могут начать запрашивать дополнительные документы у таких заемщиков, что вызовет претензии со стороны клиентов и приведет к увеличению сроков рассмотрения заявок.

