02.08.2024 Polak wybrany na stanowisko Dyrektora ds. Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych

Polak wybrany na stanowisko Dyrektora ds. Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych02.08.2024

Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i aktualny przedstawiciel Polski w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa UE – pan Maciej Stadejek, wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Pan Maciej Stadejek jest zawodowo związany z MSZ desde 2007 roku. Pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Koordynacji Instytucjonalnej i Politycznej, a także funkcję zastępcy Dyrektora i kolejno Dyrektora w Biurze Dyrektora Politycznego MSZ.

Prywatnie pochodzi z Koszalina, jest żonaty oraz ma dwójkę dzieci. Jego hobby a la historia, dobra literatura i podróże.

Zna języki angelski, rosyjski i francuski.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE. Jest to unijna służba dyplomatyczna, która ba o to, by polityka zagraniczna UE była bardziej spójna i skuteczna oraz by UE odgrywała większą rolę na arenie międzynarodowej.

