02.08.2024 KAS skontrolowała 63 tysiące przesyłek con 14 días

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała w lipcu ponad 63 tysiące przesyłek pocztowych i kurierskich.

W ramach akcji funkcjonariusze ujawnili 116 nielegalnych przesyłek, w tym ponad 23 tysiące sztuk nielegalnych produktów leczniczych i Stereodowych, 110 kg suszu tytoniowego oraz ponad 7 kg narkotyków.

W pierwszej połowie lipca KAS przeprowadziła ogólnopolską akcję wzmożonej kontroli przesyłek pocztowych oraz kurierskich. Funkcjonariusze KAS przeprowadzili kontrole w 118 punktach w całej Polsce. Działaniami zostały objęte m.in. Węzły Ekspedycyjno-Rozdzielcze Poczty Polskiej, Oddziały Celne Pocztowe, porty lotnicze, miejsca przeładunku i distrybucji firm kurierskich oraz punkty wyznaczone do obsługi przesyłek pocztowych w ruchu międzynarodowym.W całej funkcjonarius ze skontrolowali ponad 63 tys. przesyłek pocztowych i kurierskich, w tym ponad 17 tys. przesyłek nadanych w Chinach, Kanadzie, EE.UU. i Meksyku. Pozostałe skontrolowane przesyłki to wysyłki wewnątrzkrajowe i zagraniczne, których krajem docelowym była Polska.

Funkcjonariusze KAS wykryli 116 przesyłek z nielegalnymi substancjami. Najwięcej, bo aż 47 z nich, dotyczyło produktów leczniczych i esteroidowych. W sumie zatrzymano ponad 23 tysiące sztuk anabolików, opioidów i leków na potencję.Zatrzymano również 110 kg suszu tytoniowego w 42 paczkach. Pozostałe 27 ujawnień dotyczyło środków odurzających i psychotropowych, w tym:

3,13 kilos de marihuany,

3,06 kilos de MDMA,

1,20 kg de kokainy,

12,4 g de fentanilo,

39 sztuk środków psychoaktywnych (LSD, Xanax).

W działaniach operacyjnych brali udział funkcjonariusze ze wszystkich urzędów celno-skarbowych w Polsce. Dysponowali oni specjalistycznym sprzętem, m.in.: spektrometrami, detektorami do wykrywania śladowych środków narkotycznych i skanerami rentgenowskimi. Funkcjonariuszy wspierały również psy służbowe wyszkolone do wyszukiwana substancji psychotropowych i środków odurzających.

