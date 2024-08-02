Финансовые новости: 02.08.2024, 11-37 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JW126 (КАМАЗ БО13).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

02.08.2024

11:37

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 02.08.2024, 11-37 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 87.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 964.59 руб., эквивалентно ставке 26.25 %) ценной бумаги RU000A0JW126 (КАМАЗ БО13).

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