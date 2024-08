Финансовые новости: Сельские жители, люди с инвалидностью и пожилые стали чаще пользоваться онлайн-переводами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Данные опроса Банка России показывают значительный рост использования цифровых каналов этими группами людей.

В целом в начале 2024 года доля безналичных платежей при покупке в розницу, расчетах в кафе и ресторанах и при оплате услуг составила 83,4%, обновив исторический максимум. Потребители часто платят с помощью QR-кода, через платежные приложения Mir Pay и СБПэй, с использованием технологии NFC или биометрии. Им нравится доступность, быстрота и безопасность этих сервисов. При этом продолжают развиваться облегченные форматы обслуживания, когда граждане могут получить финансовые услуги привычным способом — через оператора. Они особенно актуальны на отдаленных и малонаселенных территориях, где Интернет может работать с перебоями, а также востребованы людьми, которые не хотят или не могут пользоваться дистанционными сервисами. Количество таких пунктов за 2023 год максимально выросло — почти на 43%, в основном за счет расширения точек обслуживания с агентами и партнерами кредитных организаций. Кроме того, увеличивается число магазинов, заправок и других торговых и сервисных предприятий, предоставляющих услугу «наличные на кассе» — возможность получить деньги с платежной карты. Работой финансовых организаций довольны 83,1% опрошенных граждан и почти 90% предприятий малого и среднего бизнеса. По сравнению с предыдущим опросом оба показателя выросли на 8%. Опрос проводился при замере индикаторов финансовой доступности. Индикаторы показывают, сколько действует точек, где люди могут получать финансовые услуги, и в каких форматах. Фото на превью: cuttingtool / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=18893

MIL OSI