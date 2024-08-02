Финансовые новости: О допуске инвестиционных паёв ИПИФ “2х ОФЗ” (RU000A108ZB2) к операциям РЕПО с 05 августа 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” с 05 августа 2024 года инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов “2х ОФЗ” (торговый код – RU000A108ZB2; ISIN – RU000A108ZB2) под управлением АО ВИМ Инвестиции допускаются к торгам в режимах торгов РЕПО.



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