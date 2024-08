Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) должны будут проходить фильтр саморегулируемой организации (СРО), для того чтобы состоять в реестре Банка России. Новый закон усиливает контроль при входе КПК на рынок, поможет повысить прозрачность отрасли и эффективность защиты прав потребителей.

Устанавливаются также более высокие требования к деловой репутации и квалификации руководителей кооператива — например, ими не могут быть те, кто виновен в фиктивном или умышленном банкротстве финансовых организаций. Вводится оперативная процедура приостановки деятельности недобросовестных КПК. Для вывода таких организаций с рынка достаточно будет их исключения из реестра Банка России. Сейчас это необходимо делать через суд, что может занимать длительное время. Кроме того, СРО обязана будет в течение года обеспечивать имущественную ответственность КПК, прекратившего свое членство в этой СРО. Закон вступит в силу в феврале 2025 года. Фото на превью: vmargineanu / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=18892

MIL OSI