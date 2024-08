Татьяна Голикова: Будущий медцентр в Советске важен для всей восточной части Калининградской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Такое мнение высказала Заместитель Председателя Правительства в ходе посещения объектов здравоохранения в Калининградской области.

Рабочий выезд по лечебным учреждениям региона Татьяны Голиковой в сопровождении врио губернатора Алексея Беспрозванных, первого заместителя Министра здравоохранения Виктора Фисенко начался с осмотра нового онкологического центра. Как пояснил Алексей Беспрозванных, объект введён в эксплуатацию, все лицензии на медицинскую деятельность получены. Поликлиника и вся диагностическая служба онкоцентра уже работают в полном объёме, ранее они функционировали в тестовом режиме: с конца мая они приняли более 5 тысяч пациентов.

С 30 июля здесь запустили и дневной стационар для проведения химиотерапии. Круглосуточный стационар начнёт принимать пациентов после закупок всех необходимых препаратов и расходных материалов – ориентировочно через две недели. Тогда же начнут переводить в полностью подготовленные для этого помещения пациентов из профильных отделений областной и центральной городской клинических больниц. Глава региона Алексей Беспрозванных сообщил, что им дано поручение по бесшовному переводу пациентов при гарантированном наличии персонала, лекарственных препаратов и расходных материалов, чтобы ни на одном из этапов не возникло никаких препятствий.

Татьяне Голиковой продемонстрировали возможности современного тяжёлого оборудования онкоцентра, поликлинический приём, преимущества лечения пациентов в дневном стационаре нового профильного медицинского комплекса.

«У нас сейчас по России запущена онкологическая программа, и все показатели – и выявляемость, и пятилетняя выживаемость, и одногодичная летальность – идут в позитивном направлении, – пояснила Татьяна Голикова. – И региону надо обратить на это самое серьёзное внимание, установить взаимодействие между первичным звеном и специализированным учреждением – онкоцентром и замыкать на него все поликлиники и центры амбулаторной онкологической помощи, которых в регионе пять, чтобы как можно больше пациентов могли получать такую помощь».

Также вице-премьер посетила Советскую центральную городскую больницу – крупнейшее лечебное учреждение на востоке области. Как сообщил Татьяне Голиковой врио губернатора, сейчас эта территория активно развивается, создаются новые рабочие места, ожидается серьёзный приток населения. Поэтому очень важно обеспечить жителей в том числе современной инфраструктурой здравоохранения. Вместе с тем сейчас помещения больницы находятся в разрозненных корпусах.

«Мы очень рады, что в нашем стремлении построить в Советске современный межрайонный медико-диагностический центр нас также поддержали коллеги из федерального Правительства, Минздрава России, – сказал Алексей Беспрозванных. – Разработка проекта уже завершается, на очереди – госэкспертиза».

В будущем медцентре предусмотрено современное высокотехнологичное оборудование – ангиограф, КТ, МРТ, что позволит вывести оказание медицинской помощи жителям востока области на качественно новый уровень, в том числе в таком важном направлении, как сосудистая хирургия. Помощь здесь будут получать жители четырёх муниципалитетов – Советского, Славского, Краснознаменского и Неманского, в общей сложности 79 тысяч человек.

По окончании посещения больницы Татьяна Голикова встретилась с коллективом учреждения, ответила на вопросы персонала, выслушала мнение медиков по основным аспектам развития здравоохранения региона.

«По поводу онкоцентра – система заработала, направления формируются, поэтому важное значение имеет обеспечение доступности онкологической помощи без необходимости выезжать за пределы региона, – подчеркнула зампредседателя федерального Правительства по итогам посещения объектов здравоохранения региона. – По Советску мы ожидаем, что до конца года будут завершены все процедуры по проектно-сметной документации. Договорились с Алексеем Сергеевичем, что средства встанут в региональный бюджет следующего года, плюс – наш федеральный бюджет. Будущий медцентр важен не только для Советска, но и для всей восточной части Калининградской области».

