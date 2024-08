Сохраняя память о подвиге блокадного Ленинграда

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Комитете по науке и высшей школе состоялось заседание научного совета конкурса по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга. Участники заседания рассмотрели заявки и конкурсные работы, посвящённые исследованиям истории обороны и блокады Ленинграда . Всего подано 76 заявок из 20 высших учебных заведений, отраслевых и академических институтов города. В третий раз сопровождающей организацией конкурса стал Политех (Высшая школа общественных наук Гуманитарного института).

Премии победителям конкурса вручают с 2022 года. Их обладателями становятся студенты вузов, аспиранты и адъюнкты, молодые учёные и кандидаты наук до 35 лет (включительно). Начиная с 2024 года, по решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова размер премий увеличен в 1,6 раза. Общий объём финансирования — 2,75 млн рублей. Победители получают от 50 до 200 тысяч рублей.

Руководитель архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко отметил: Выросло число участников. Многие вузы включаются в состязание, представляя своих исследователей, что явным образом свидетельствует об уровне работы по патриотическому воспитанию студенческой молодёжи и личной позиции ректора. Поразительно, что не только гуманитарные вузы активно участвуют в конкурсе, но, традиционно уже, лидирующие позиции занимают представители и технических, в частности, Политеха .

