При поддержке «Роснефти» проводятся исследования северных оленей

В начале августа коренные народы Севера традиционно отмечают профессиональный праздник работников оленеводства – День оленя.

Дикий северный олень – важнейшее звено арктических экосистем. «Роснефть» ведет многолетние научно-исследовательские работы, посвященные всестороннему исследованию Арктики, в том числе изучению ключевых видов-биоиндикаторов и сохранению биологического разнообразия Российской Арктики.

«Роснефть» продолжила программу по сохранению биоразнообразия в рамках которой в течение 2024-2027 гг. на севере Красноярского края запланированы исследовательские экспедиций «Арктического Научного Центра» (входит в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти»). Научные работы выполняются в рамках Соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, которое было подписано в июне этого года в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

В июле на западном Таймыре стартовала полевая экспедиция по учёту диких северных оленей. В ходе исследований специалисты применяют широкий спектр техники, в том числе самолеты полярной авиации с увеличенным запасом топлива и самолёты-лаборатории, которые модифицированы для установки спецоборудования, вертолёты, морские и речные суда разных типов.

Программа включает исследования в пойме реки Пясина и ее крупных притоков. Планируется провести авиационный мониторинг, пешие и водные маршруты, мечение оленей спутниковыми передатчика и оценку оленеемкости основных пастбищ.

На территории Красноярского края с 2014 года «Роснефть» совместно с Сибирским федеральным университетом исследуют состояние популяции дикого северного оленя. Основным направлением исследований является оценка численности и изучение миграций таймырской популяции вида.

В 2020-2023 гг. были выполнены самые масштабные авиационные учеты оленей восточного Таймыра. Проведены пешие и водные маршруты по рекам Хета и Хатанга. Результаты исследований показали, что наметился тренд на восстановление популяции диких северных оленей и по ориентировочным подсчётам дикое стадо северных оленей восточного Таймыр насчитывает до 330 тыс. особей.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

2 августа 2024 г.

