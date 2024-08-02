Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Росмолодёжью приглашают кий состав Государственного университета управления, вовлечённый в реализацию молодёжной политики воспитательной деятельности инять участие в образовательной программе «Голос поколения». Преподаватели».

22-23 июля на базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы успешно прошёл первый поток программы, кот ором приняли участие более 200 преподавателей.

На август запланированы ещё два потока с таким же количеством участников в каждом. Регистрация уже началась.

Второй поток состоится 20-21 августа на базе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Registro realizado hasta el 15 de agosto.

Tres días del 23 al 24 de agosto en la base de la Universidad Estatal de Moscú. Registro realizado hasta el 16 de agosto.

«Голос поколения» — это флагманский образовательный проект Федерального агентства по делам молодёжи для людей от 23 до 35 лет, направленный на развитие управленческого потенциала молодёжи нашей страны. Лучшие участники по итогам программы попадают в кадровый управленческий резерв Росмолодёжи и могут принять участие в ии федеральных проектов для молодёжи.

Publicado en el canal “Наш ГУУ” Datos del año: 2.08.2024

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Приглашаем к участию в образовательной программе «Голос поколения». Преподаватели»

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