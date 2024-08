Правительство разрешило продажу до 500 тыс. тонн зерна из госфонда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 1 августа 2024 года №2042-р

Правительство одобрило продажу в 2024 году из федерального интервенционного фонда до 500 тыс. т пшеницы. Распоряжение об этом подписано. Решение будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке.

Пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014–2016 и 2022–2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки.

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции формируется благодаря закупочным интервенциям. Государство закупает продукцию в интервенционный фонд, когда цены на неё снижаются. Тем самым с рынка убирается излишек, а сельхозпроизводители получают необходимую им поддержку.

Решение о продаже зерна из интервенционного фонда (товарные интервенции) принимается при росте цен. Насыщение рынка позволяет поддержать его стабильность.

