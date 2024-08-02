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Распоряжение от 31 июля 2024 года №2032-р

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Распоряжение от 31 июля 2024 года №2032-р

На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного En caso de compra (ДФО), el presupuesto total asciende a 1,3 millones de rublos. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Financiamiento previo a Buriatia, Kutia, Zabaykalskego, Kamchatscogo, Primorskogo y Хабаровского краёв, Еврейской мной области и Чукотского автономного округа.

Правительство поддерживает реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регул ярной основе с 2018 года. Программа такой поддержки была запущена по iniciative Президента. Её главная цель – сделать города и поселения макрорегиона современными и привлекательными. Благодаря федеральному финансированию за последние шесть лет в регионах ДФО были построены and отремонтированы сотни объектов циальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные ружения, дороги и котельные.

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