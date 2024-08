Мир24: Владимир Строев о поступлении на бюджет

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 августа в 12:00 по московскому времени российские вузы закончат прием документов на бюджетные места. Для десятков тысяч абитуриентов наступит момент истины: либо поступил в университет или институт, либо остался за бортом. Для тех, кому не повезло, все равно еще остаются варианты получить образование в этом году. Они могут:

Найти вуз, где оказался недобор на отдельные факультеты и специальности, и поэтому объявлены дополнительные волны подачи документов. (Такое случается даже на отдельные специальности в топовых вузах).

Пойти на вечернее, очно-заочное и заочное отделение. Во многих университетах зачисление на эти формы обучения происходит позже, чем на дневную форму. И документы иногда принимают после 3 августа. Правда, там не будет отсрочки от армии.

Подобрать колледж или другое среднее профессиональное заведение по выбранному профилю. Прием документов там завершится 10-15 августа.

Поступить на платное отделение. Туда документы принимают чуть дольше и баллов нужно чуть меньше. Даже если нет возможности оплатить образование, можно оформить образовательный кредит. И гасить долг перед банком не сразу, а только после окончания вуза, когда появится стабильный доход.

Как меняется в последние годы система поступления в вузы и уровень подготовки абитуриентов, рассказали в интервью MIR24.TV эксперты, работающие в сфере высшего профессионального образования.

Почему растут проходные баллы

Ежегодно представители вузов жалуются на падение уровня подготовки абитуриентов и на то, что система ЕГЭ не способствует лучшим знаниям. Как же тогда объяснить то, что в вузах растут проходные баллы?

Как рассказал в интервью MIR24.TV заведующий кафедрой Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Александр Цыганов, отчасти это можно объяснить тем, что с каждым годом расширяется перечень абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний (БВИ). Например, по результатам школьных предметных олимпиад. И количество этих олимпиад тоже растет.

«Есть вузы (например, Физтех, МГИМО, несколько факультетов МГУ им. Ломоносова, ВШЭ и Финуниверситет), где мест не хватает даже на всех олимпиадников, имеющих право на БВИ, — говорит эксперт. — Где-то это связано с популярностью вуза среди победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников, а где-то — с практикой признания практически всех возможных перечневых олимпиад и организацией вступительного конкурса уже среди таких олимпиадников.

Побочный эффект состоит в том, что для обычных абитуриентов, поступающих по ЕГЭ, не остается бюджетных мест. Так искусственно завышается проходной балл, который может превышать 300 баллов по трем предметам. Имеется в виду, что помимо самих предметов у абитуриентов есть еще дополнительные достижения (золотая медаль, значок ГТО и т.д.)».

По словам эксперта, с учетом роста популярности участия в олимпиадах среди школьников, проживающих в крупных городах, где сами олимпиады и проводятся, можно ожидать дальнейшего осложнения ситуации. «Уже сегодня непопавшим по конкурсу на бюджетные места абитуриентам — победителям и призерам перечневых олимпиад, стобалльникам по ЕГЭ предлагают 100% скидку за счет вуза (псевдобюджет). Но у таких студентов, скорее всего, не будет стипендии и обязательно нужно проверять условия предоставления скидки, чтобы не лишиться ее при получении первой тройки в первом же семестре. Также для олимпиадников негласно могут устанавливаться заведомо неудобные варианты выбора иностранных языков, что отпугивает часть из потенциальных абитуриентов», — говорит Александр Цыганов.

«В настоящий момент во время приемной кампании все вузы борются за отличников, за абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, — говорит проректор по образовательной деятельности и молодежной политике МГТУ «СТАНКИН» Мария Бильчук. — Как показывает практика, в последние несколько лет существенно вырос балл по информатике, и соответственно поднялся проходной балл по направлениям. В этом году, как и последние несколько лет, мы наблюдаем существенный рост спроса на инженерные направления и специальности. Благодаря тому, что будущие инженеры поступают теперь с физикой или информатикой на выбор, стабильно растет и проходной балл». Фото: Шамуков РусланТАСС

При этом, хотя проходные баллы растут, но о росте знаний абитуриентов судить сложно. Такая ситуация может сложиться из-за исчерпания бюджетных мест, занятых абитуриентами, поступающими без вступительных испытаний и по особым квотам.

Верно ли, что льготникам поступить проще?

Что касается особых квот, на поступление по ним в соответствии с законом могут рассчитывать льготники (дети-инвалиды, сироты и некоторые другие категории абитуриентов). Между ними также проводится конкурс, но проходные баллы гораздо ниже. Льготники могут поступать по результатам ЕГЭ или сдать вступительные испытания, которые вузы проводят специально для таких абитуриентов.

Иногда можно услышать мнение, что вступительные экзамены для льготных категорий абитуриентов куда проще, чем ЕГЭ. «Конечно это не так, — говорит ректор Государственного университета управления Владимир Строев. — Структура и задания во вступительном испытании идентичны структуре, уровню сложности и модели ЕГЭ.

Но вступительные испытания, конечно, намного легче психологически, так как абитуриенты сдают их небольшими группами или не под таким пристальным контролем со стороны проверяющих. Это иногда создает впечатление простоты сдачи вступительного испытания. Вместе с тем возможность не сдать экзамен остается. Например, за списывание абитуриент будет удален с экзамена аналогично тому, как это происходит на ЕГЭ. И количество тех, кто не сдает вступительное испытание, ежегодно сохраняется на уровне 30-35%.

Однако важно понимать, что абитуриент может попробовать сдать экзамены в пять университетов, таким образом, шанс сдать вступительное испытание и пройти в университет выше, то есть 1 к 5 по сравнению с ЕГЭ».

Сколько студентов отсеивается в процессе обучения

Даже поступая по особой квоте, абитуриенты и их родители чаще всего здраво оценивают возможность учащегося справляться с программой. Ведь, поступив, надо еще удержаться в вузе. Какой же процент студентов не выдерживает нагрузку и бывает отчислен за неуспеваемость? По статистике в некоторых ведущих университетах этот процент довольно высок и составляет на отдельных факультетах и специальностях до 20% за первый курс.

«В нашем университете отчисление за неуспеваемость, то есть фактически за неготовность студента выполнять программу обучения, составляет традиционно 3-5% после первой сессии и примерно 2-4% по итогам первого курса обучения, — говорит Владимир Строев. —

Если смотреть на более старшие курсы, то соотношение тех, кто не «вытягивает», сохраняется на уровне 2-5% ежегодно. Это особенно заметно, когда студенты начинают искать работу, сокращая время на обучение.

Половина студентов, отчисляемых в этот период, пробует перевестись на другие направления подготовки или даже в другие университеты. Иногда они понимают, что выбрали неверное направление обучения и начинают пробовать себя в совершенно новых ипостасях».

С другой стороны, по словам Марии Бильчук, растет заинтересованность вузов в работе со школьниками, в подготовке их к участию в различных олимпиадах. «Это дает студентам на первом и втором курсе существенное преимущество при изучении общеуниверситетских дисциплин перед сверстниками, которые не проходили подобных практик, — говорит эксперт. — На наш взгляд, развитие системной работы со школьниками со стороны государства, университетов и увеличение количества конкурсов, олимпиад и т.д., а также возможность получить дополнительные знания на курсах приносит свои плоды и позволяет быстрее адаптировать абитуриента к университету, привить ему желание учиться и уже дает возможность находить работу по выбранной специальности».

Как увеличить шансы на поступление

Эксперты утверждают, что если у вас еще есть год-два до поступления, то не поздно построить стратегию, которая приведет вас к успеху. Воспользуйтесь следующими лайфхаками.

Составьте персональный рейтинг вузов. Тех, в которые стремитесь поступить. Узнайте все об условиях приема и проходных баллах в каждый. Взвесьте свои шансы и откорректируйте список. Пусть в нем останется не более пяти вузов, причем последний будет «запасным» — с самыми низкими проходными баллами. Он нужен на случай, если что-то пойдет не так и желаемых баллов на ЕГЭ не наберется.

Расширьте список сдаваемых ЕГЭ. Выясните, баллы по каким предметам принимаются на нужных факультетах и какова вариативность (чем их можно заменить). Иногда вместо ЕГЭ по истории принимают результаты по иностранному языку, а вместо ЕГЭ по физике — баллы по химии или IT. Сдавайте ЕГЭ по большему, чем необходимо, количеству предметов. Не думайте, что это пустая трата сил. Иногда по «запасному» предмету внезапно удается набрать баллов больше, чем по предмету из основного списка.

Рассмотрите возможность целевого обучения. И приложите усилия, чтобы попасть на него. Этим нужно заниматься примерно за год до поступления в вуз. Считайте, что это ваш запасной шанс. Ведь даже заключив договор о целевом обучении, вы можете поступать и на общих основаниях. Если пройдете на бюджет, то отказаться от места на «целевке» будет не поздно.

Боритесь за дополнительные баллы. не все знают, что всего один-два балла продвигают вас в списке поступающих на 20-30 пунктов выше. Поэтому за дополнительные баллы биться нужно обязательно. Изучите, за что их дает выбранный вами вуз. Это может быть значок ГТО или другие спортивные достижения, волонтерство, участие в проектной деятельности, итоговое сочинение, победы в олимпиадах, аттестат с отличием, что-то другое. Заранее выбирайте, что вам по силам. Максимально таким образом можно получить до 10 дополнительных баллов.

Участвуйте в олимпиадах школьников. Их много, и не все так сложны, как Всероссийская олимпиада школьников. «Для абитуриентов 2025 и 2026 годов именно участие в предметных олимпиадах школьников может стать шансом для поступления на бюджетное отделение вуза-мечты, — говорит Александр Цыганов. — Обязательно нужно обращать внимание на условия приема в конкретном вузе, где может быть оговорено, результаты каких олимпиад принимаются. Где-то принимаются только победители, а где-то и призеры. В одном вузе учитываются победы только во Всероссийской олимпиаде. А в другом — победы в очень широком перечне олимпиад. Также может быть установлено, что принимается только победа в 11 классе, а есть варианты, когда годятся олимпиады для 9-11 классов). Для многих школьников именно участие в олимпиаде становится наиболее реальным путем к поступлению, не исключающим поступление по результатам ЕГЭ, но дающим как минимум еще один шанс».

Не бойтесь шире смотреть на географию. В региональных вузах проходные баллы и конкурс могут быть существенно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. А шансы поступить — выше. При этом потом можно перевестись в столичный вуз, на освободившиеся места тех, кто не справился с программой и выбыл на первой же сессии.

«Хотелось бы пожелать нашим будущим абитуриентам — дерзайте познавать что-то новое, учитесь всему и везде, и удача в поступлении не обойдет вас стороной!», — подытожила Мария Бильчук.

