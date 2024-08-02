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Источник: Московский транспорт

Максим Ликсутов: главная транспортная выставка лета Манежный вокзал. Московский транспорт 2030

Долгожданная интерактивная выставка “Станция Манеж. Московский транспорт 2030” открылась сегодня в Центральном выставочном зале “Манеж”. Это масштабное транспортное событие, являющееся частью форума-фестиваля “Территория будущего.

Москва 2030″, включает в себя 20 интерактивных зон на площади 9 000 квадратных метров, – рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

Выставка погружает в будущее транспортной системы Москвы, демонстрируя инновации и разработки, запланированные на ближайшее десятилетие”.

Прямо у Манежа посетителей встречают последние модели электричек “Иволга 4.0” и “Москва-2024”, а также обновленный электробус “КАМАЗ”.

Гости могут даже зайти в кабину водителя, изучить органы управления и сделать фото. Внутри экспозиции посетители погружаются в два разных раздела: один демонстрирует прошлое и настоящее московского транспорта, а другой заглядывает в будущее.

Экспозиция “Пассажирское путешествие” переносит посетителей на 10 лет назад, позволяя им совершить интерактивное путешествие от своего дома до центра города. В этом разделе представлены воссозданные в натуральную величину улицы, дворы, автобусные остановки и даже вход на станцию метро, рассказывающие о трансформации транспортной сети Москвы.

Посетители могут исследовать воссозданную станцию метро, сравнивая ее прежнее состояние с современными, хорошо оборудованными станциями сегодняшнего дня.

От старых, переполненных станций с устаревшими удобствами до элегантных современных станций с удобными билетными киосками и вежливым персоналом – экспозиция демонстрирует значительные улучшения, произошедшие за последние годы.

В разделе выставки, ориентированном на будущее, представлены передовые транспортные инновации и планы развития транспортной системы города.

Посетители могут увидеть, как роботизированные руки собирают автомобили на заводе “Москвич”, и познакомиться с последними моделями собственного автомобильного бренда: кроссовером “Москвич 3”, седаном “Москвич 6” и недавно выпущенным семиместным семейным кроссовером “Москвич 8”.

В этом разделе посетители смогут прокатиться на виртуальном скоростном поезде по линии ВСМ-1, спроектировать собственную станцию метро в реальном масштабе, а также попробовать свои силы в управлении симуляторами поездов, электробусов, трамваев и речных теплоходов. В зоне электромобилей представлены российский электромобиль “Атом”, патрульный автомобиль “Москвич-3э” Центра организации дорожного движения (ЦОДД), а также прототип нового электромобиля, разработанный Департаментом транспорта Москвы.

На стенде РЦОДД представлена 3D-карта, на которой в режиме реального времени отображаются транспортные потоки города, светофоры и камеры. Посетители могут узнать о роли РТМК в мониторинге дорожной обстановки, о данных, собираемых ситуационным центром, и даже проверить свои знания правил дорожного движения.

Более 250 лекций и мастер-классов от известных специалистов в области градостроительства и транспорта, ученых и художников пройдут в главном амфитеатре, в пространстве Музея транспорта Москвы и на стенде Московского транспортного работодателя.

На цокольном этаже расположен семейный развлекательный центр, где дети в игровой форме узнают о правилах дорожного движения и городском транспорте.

Здесь же можно получить водительские права, сдав шуточный экзамен. Юные посетители также могут выиграть тематические призы и подарки от транспортной системы города.

После дня исследований посетители могут отдохнуть в кафе выставки с торговыми автоматами.

На стенде работодателей посетители могут пройти тест на профпригодность, экспресс-собеседование и стать частью команды, создающей транспортную систему Москвы. Стенд посвящен IT-профессиям и проектам, направленным на улучшение качества обслуживания пассажиров и внедрение передовых технологий.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы открываем выставку “Вокзальный Манеж. Выставка “Московский транспорт 2030”. Она состоит из трех частей, посвященных прошлому, настоящему и будущему московского транспорта, в которых найдется что-то интересное для каждого, – сказал Ликсутов.

Подробную информацию о выставке можно получить на сайте форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”, а также в приложениях “Московский транспорт” и “Московский метрополитен”. В этих приложениях можно будет посмотреть онлайн-экскурсии с текстовой и аудиоинформацией об экспозиции в Манеже и на других площадках форума-фестиваля. Push-уведомления в приложении “Парки России” помогут найти ближайшую точку активности и ознакомиться с расписанием мероприятий.

Вход на выставку бесплатный. Будем рады видеть вас в Манеже.

Адрес: Манежная площадь, 1

График работы выставки:

По будням – с 12:00 до 22:00

Выходные – с 11:00 до 21:00.

Каждый понедельник – выходной день.

https://transport.mos.ru

Максим Ликсутов: Открытие крупнейшей транспортной выставки лета – “Вокзальный Манеж. Московский транспорт 2030”

Грандиозная интерактивная выставка “Станция Манеж. Московский транспорт 2030” открылась сегодня в Центральном выставочном зале “Манеж”. Это крупное летнее транспортное событие проходит в рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, посетителям доступны 20 интерактивных зон площадью 9 000 квадратных метров.

Выставка посвящена развитию транспортной системы Москвы до 2030 года. Прямо у Манежа посетителей встречают первые экспонаты – новейшие поезда “Иволга 4.0” и “Москва-2024”, а также обновленный электробус “КАМАЗ”. Все желающие могут зайти в кабину водителя, потрогать кнопки и рычаги, сфотографироваться.

Виртуальный помощник по имени Александра предоставит подробную информацию о каждом экспонате и ответит на любые вопросы, связанные с транспортом.

Сама выставка разделена на две части. Один посвящен прошлому и настоящему транспортной системы Москвы, а другой – ее будущему.

Первая часть выставки, “Пассажирское путешествие”, позволяет посетителям перенестись на 10 лет назад и отправиться в интерактивное путешествие от своего дома до центра города, сравнивая Москву той эпохи с современной столицей. Для этого были построены воссозданные в реальности улицы, дворы, автобусные остановки и даже вход на станцию метро.

Например, в пространстве “метро” гости впервые столкнутся с яркими рекламными стендами, киосками с шаурмой, недружелюбным персоналом и старыми турникетами. Здесь же им покажут, каким стало метро: красивые, ухоженные площади вокруг станций, удобные билетные терминалы, приветливый персонал, оплата проезда с улыбкой за пару секунд, заменившая бумажные билеты и очереди.

Вторая часть выставки позволяет посетителям шагнуть в будущее. Она посвящена новым транспортным технологиям, перспективным разработкам и планам развития транспортной системы Москвы до 2030 года. Здесь можно увидеть, как “роботизированные руки” собирают автомобили на заводе “Москвич”, и познакомиться с модельным рядом городского автомобильного бренда: кроссовером “Москвич 3”, седаном “Москвич 6”, а также новейшим семиместным семейным кроссовером “Москвич 8”.

Посетители этой части выставки также смогут стать первыми “пассажирами” виртуальной скоростной железной дороги на линии ВСМ-1, создать собственную станцию метро в натуральную величину, а также попробовать свои силы в управлении симуляторами поездов, электробусов, трамваев и речных теплоходов.

В зоне электромобилей представлены российский электромобиль “Атом”, патрульный автомобиль “Москвич 3э” Московского центра управления движением (ЦОДД), а также прототип нового электромобиля, разработанный департаментом транспорта Москвы.

На стенде ЦОДД представлена 3D-карта, на которой в режиме реального времени отображается движение городского транспорта, светофоры и камеры. Посетители могут узнать о роли ЦОДД в мониторинге дорожной обстановки, о данных, собираемых ситуационным центром, и даже проверить свои знания правил дорожного движения.

Более 250 лекций и мастер-классов от известных специалистов в области градостроительства и транспорта, ученых и художников пройдут в главном амфитеатре, в пространстве Музея транспорта Москвы и на стенде “Московский транспортный работодатель”.

На цокольном этаже расположен семейный развлекательный центр, где дети в игровой форме узнают о правилах дорожного движения и городском транспорте. Здесь же можно получить “водительские права”, сдав шуточный “экзамен”. Юные посетители также могут выиграть тематические призы и подарки от городской транспортной системы. После дня исследований посетители могут отдохнуть в кафе выставки с торговыми автоматами.

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