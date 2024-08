Лето — время помогать

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Этим летом волонтёры Добро.Центра «Гармония» не только активно отдыхают, но и помогают в проектах, организуют добровольческие и благотворительные мероприятия в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Команда Добро.Центра Политеха участвовала в культурно-творческих мероприятиях для детей из Мариуполя. 9 июля политехники встретили гостей. Две недели ребята знакомились с Санкт-Петербургом и его окрестностями. 22 июля политехники помогли проводить школьников домой.

Для нас участие в таком событии — это возможность показать ребятам из Мариуполя, что здесь их ждут и о них заботятся , — поделилась руководитель университетского волонтёрского штаба #МЫВМЕСТЕ Виолетта Ли.

Политехники организовали творческие мастер-классы. 8 июля на территории Центра «Молодёжный» состоялся фестиваль «Молодёжный — место силы, территория добра!», на котором наши волонтёры научили создавать сердечки-талисманы для защитников Родины, находящихся на передовой. Участники смастерили поделки и написали на них тёплые слова и пожелания для наших героев.

8 июля на площадке Газпром Газификация прошёл творческий вечер — благотворительная выставка картин художника Александра Дудорова.

Гости познакомились с работами автора и смогли приобрести понравившиеся картины. Средства были направлены на помощь детям Донбасса, в Фонд AdVita и в социальный центр «Маша».

Кроме этого, ребята из Добро.Центра «Гармония» СПбПУ активно участвуют в образовательных и прикладных мероприятиях, направленных на развитие навыков. С 21 по 23 июня на ежегодном слёте лидеров волонтёрских объединений, организованном Добро.Центром #Водинголос, политехники презентовали направления добровольческой деятельности СПбПУ, организовали мастер-класс по первой помощи. Также они участвовали в деятельности креативной лаборатории, на мастер-классе по актёрскому мастерству, изучили план благоустройства Муринского парка, выступали в спортивных соревнованиях.

Ещё одним важным событием стало участие в ежегодной Добро.Конференции на площадке ВДНХ. Мероприятие объединило около 2000 экспертов и волонтёров со всей страны, включало много интересных мероприятий. Политехники завели новых знакомых и получили яркие эмоции.

Мы стремимся наполнить лето не только волонтёрскими, но и образовательными активностями для волонтёров, такими как форумы, выезды, конференции и обучающие курсы. За это лето наши ребята проходят курсы от Твоего Хода, ИКРЫ, общества “Знание” и других. Ребята могут отработать новые навыки в социальных проектах и таким образом закрепить их , — прокомментировала директор Добро.Центра «Гармония» Татьяна Нам.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/leto-vremya-pomogat/

