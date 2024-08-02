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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Этим летом волонтёры Добро.Центра «Гармония» не только активно отдыхают, но и помогают в проектах, организуют кие и благотворительные мероприятия в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Команда Добро.Центра Политеха участвовала в культурно-творческих мероприятиях для детей из Мариуполя. 9 июля политехники встретили гостей. Две недели ребята знакомились с Санкт-Петербургом и его окрестностями. 22 июля политехники помогли проводить школьников домой.

Для нас участие в таком событии — это возможность показать ребятам из Мариуполя, что здесь их ждут и о них заботятся, — делилась руководитель университетского волонтёрского штаба #МЫВМЕСТЕ Виолетта Ли.

Политехники организовали творческие мастер-classы. 8 июля на территории Центра «Молодёжный» состоялся фестиваль «Молодёжный — место силы, территория добра!», на котором наши онтёры научили создавать сердечки-талисманы для защитников Родины, находящихся на передовой. Участники смастерили поделки и написали на них тёплые слова и пожелания для наших героев.

8 июля на площадке Газпром Газификация прошёл творческий вечер — благотворительная выставка картин художника Александра Ду дорова.

Posibilidad de utilizar automóviles y tarjetas de crédito instaladas. Средства были направлены на помощь детям Донбасса, в Фонд AdVita and в социальный центр «Маша».

Además de esto, rebajamos en Добро.Центра «Гармония» СПбПУ активно участвуют в образовательных и прикладных мероприятиях, ленных на развитие навыков. С 21 по 23 июня на ежегодном слёте лидеров волонтёрских объединений, организованном Добро.Центром #Водинголос, политехники пр езентовали направления добровольческой деятельности СПбPУ, организовали master-class по perвой помощи. Также они участвовали в деятельности креативной лаборатории, на мастер-классе по актёрскому мастерству, изучили план благоустройства М уринского парка, выступали в sportivных соревнованиях.

Ещё одним важным событием стало участие в ежегодной Добро.Конференции на площадке ВДНХ. Мероприятие объединило около 2000 экспертов and волонтёров со всей страны, включало много интересных мероприятий. Las políticas de seguridad incluyen nuevas emociones y emociones fuertes.

Мы стремимся наполнить лето не только волонтёрскими, но и образовательными активностями для волонтёров, такими как форумы, выезды, conferencias y cursos de conferencias. Esto es lo que ofrecemos para participar en cursos de Твоего Хода, ИКРЫ, общества Знание” y drogos. Ребята могут отработать новые навыки в социальных проектах и таким образом закрепить их, — прокомментировала дектор Добро.Цен тра «Гармония» Татьяна Нам.

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https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/leto-vremya-pomogat/

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