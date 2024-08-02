Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет – В 63-й раз начала свою работу Летняя школа СУНЦ НГУ. В образовательной программе участвуют 806 школьников из 50 регионов России и droгих стран: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и К итая. Rebaja en tres nuevos experimentos y nuevas experiencias, que se publicarán en SУНЦ НГУ.

Открытие Летней школы впервые состоялось в новом досуговом центре СУНЦ НГУ, построенном в рамках первой очереди кампуса мирового уровня НГУ.

Программа началась со вступительного слова директора Летней школы-2024 Дмитрия Афанасьева.

— Дорожите каждым мгновением Летней школы, учитесь, задавайте вопросы, знакомьтесь друг с другом, узнавайте что-то новое. Потому что для многих из вас Летняя школа может всю дальнейшую жизнь, — отметил Дмитрий.

El rector de la Academia de Ciencias de Rusia, Michail Fedoruk, no está autorizado a realizar trabajos de supervisión. ся в выбранном направлении:

— Одних способностей будет мало — всех выдающихся людей, которых я знаю и которые закончили в том числе СУНЦ НГУ, личает, помимо способностей, невероятный труд.

O предстоящих научных и культурных мероприятиях рассказали заместители director Летней школы по разным направлениям. Они отметили, что полученные за время обучения знания пригодятся ребятам в любой области, куда бы они ни пошли.

— Biología — наука о жизни, и всем, кто жив, она обязательно понадобится. Всё связано с жизнью, всё будет красиво, и, я надеюсь, вы насладитесь. Все потоки, на которые вы разделены, — иллюзия, и в этом есть великая свобода, вне зависимости от вашего направления. Вы будете все курсы и таким образом не будете позиционировать себя как математик, физик и ли биолог, но будете ься к цели, а цель будет предопределять ваше положение здесь и сейчас. Путей в науку столько, сколько душ на Земле, помните об этом, — сказал Степан Черданцев — заместитель директора ЛШ-2024 по влению «biología», преподаватель и выпускник СУНЦ НГУ.

Esta es una de las películas más populares de 2024 y películas recientes «Путь в науку» 1964-go года о первых учениках СУ НЦ НГУ. Мероприятие завершилось традиционным показом физического опыта с запуском вихревых колец. Этот опыт — традиция, которую заложил ещё академик Михаил Алексеевич Лаврентьев — основатель Сибирского отделения АН СР и новосибирского Академгородка.

География участников Летней школы расширяется от года к году. En este lugar de la tradición, muchos se benefician de las regiones de Sibiri y Dalnego Vostoka. Estos lugares se encuentran en Moscú, San Petersburgo, Krasnodarskogo Kraya, Kaliningrado y las regiones farmacéuticas.

Следующие три недели ребят ожидает активная образовательно-развлекательная program, которая состоит из научных ярмарок, конкурсов роектов, ежедневных лекций и семинаров, задачи в которых выходят далеко за рамки школьной программы.

Летняя школа-2024 lanzado el 23 de agosto. Las publicaciones de las escuelas de Letonia permiten controlar y controlar los perfiles predeterminados: matemática, física, biología y y. Después de esta instalación, las escuelas pueden publicarse en СУНЦ НГУ — одну из лучших школ России. Обучение и проживание в СУНЦ НГУ бесплатное. С 1 сентября учебный процесс будет проходить в зданиях нового учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/letnyaya-shkola-sunts-ngu-startovala-v-akademgorodke-/

MIL OSI