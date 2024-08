Дмитрий Чернышенко: Реализацию национального проекта «Молодёжь и дети» обсудят на форуме «Территория смыслов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В городе Солнечногорске Московской области состоялось официальное открытие X Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» платформы «Росмолодёжь.События». В шестой раз он проходит на площадке мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Приветственное слово участникам, организаторам и гостям форума направил Президент России Владимир Путин. На церемонии открытия «Территории смыслов» его зачитала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

«Участников, приехавших в подмосковный Солнечногорск из всех регионов страны и зарубежных государств, ждут содержательные дискуссии и круглые столы, выставки и лекции, встречи с известными общественными деятелями, представителями СМИ, экспертных, предпринимательских кругов. Столь насыщенная программа позволит каждому из вас проявить себя, получить поддержку для реализации своих идей и замыслов. И конечно, в Год семьи особое внимание будет уделено таким важным вопросам, как укрепление традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей, воспитание подрастающего поколения», – говорится в послании.

В ходе форума ведущие деятели политики, культуры, науки и других отраслей вместе с молодёжью обсудят и проработают актуальные вызовы, стоящие перед страной. Эксперты поделятся своим опытом, а участники предложат свои инициативы для улучшения новых и существующих национальных проектов.

В частности, участники первого заезда обменяются мнениями по поводу роли и места молодых людей в задачах национального проекта «Молодёжь и дети» и предложат решения комиссии Государственного совета по направлению «Молодёжная политика».

«Сегодня молодёжные форумы и фестивали помогают объединить ребят, реализовать их потенциал и развить таланты. Достижению этих целей также способствует новый национальный проект “Молодёжь и дети„, который формируется на основе обратной связи от граждан. В рамках форума “Территория смыслов„ участники предложат свои идеи по реализации мероприятий нацпроекта. Желаю всем продуктивной работы!» – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

На церемонии открытия руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева отметила, что у участников форума есть возможность не только плодотворно поработать в ходе программы, но и получить поддержку для своих проектов благодаря конкурсу «Росмолодёжь.Гранты».

«“Территория смыслов„ празднует свой десятилетний юбилей, и это действительно главный молодёжный форум страны с большой историей, это пространство возможностей. Самое главное на форуме – это люди, это огромное сообщество классных, профессиональных, ярких лидеров со всей страны. Здесь вы становитесь частью большой семьи “Территории смыслов„», – поделилась руководитель Росмолодёжи.

Первый тематический заезд форума приурочен к Году семьи, объявленному в соответствии с указом Президента России Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей. Особенное внимание в этот период будет уделено многодетным и многопоколенным семьям.

Участниками первого заезда – «Семья» – стали 500 человек. 250 из них – активисты и организаторы региональных отделений «Движения первых», лидеры школьных объединений и организаций, советники по воспитательной работе школ и средних специальных учебных заведений – работают по программе смены «Территория первых». Параллельно проходит смена «Территория семьи». В её работе также задействованы 250 человек: участники проекта «Родные – любимые», молодые родители до 35 лет и их дети.

Участники смены «Территория семьи» рассмотрят путь семьи и предложат новые решения для государственных программ поддержки, поговорят о том, какие родительские сообщества нужны, и обсудят тему семейных путешествий вместе с партнёрами форума – программой «Больше, чем путешествие». Подростки и педагоги, участвующие в смене «Территория первых», предложат идеи для развития тематических направлений «Движения первых», посетят проектную сессию по разработке творческих и коммуникационных решений и вместе с экспертами определят, какие навыки им особенно нужны для жизни и как их осваивать.

Работа форума продлится до 29 августа 2024 года. Образовательная программа девяти смен будет идти параллельно. Тематические заезды «Семья», «Созидание», «Служение» и «Единство» объединят различные группы участников для синхронизации мнений и работы над общими продуктами.

Организатором Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), соорганизаторами – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», мастерская управления «Сенеж», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» и Всемирный фестиваль молодёжи.

