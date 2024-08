Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Патрушев оценил масштабы самого крупного в регионе полигона ТКО – Белореченского Дмитрий Патрушев оценил масштабы самого крупного в регионе полигона ТКО – Белореченского Дмитрий Патрушев оценил масштабы самого крупного в регионе полигона ТКО – Белореченского Совещание по вопросу реализации реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края Дмитрий Патрушев оценил масштабы самого крупного в регионе полигона ТКО – Белореченского Дмитрий Патрушев осмотрел накопитель твёрдых коммунальных отходов «Водораздельный» Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Патрушев оценил масштабы самого крупного в регионе полигона ТКО – Белореченского

Реализации реформы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Краснодарском крае посвящена рабочая поездка Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева в Сочи. Данный вопрос был рассмотрен на совещании вице-премьера с губернатором края Вениамином Кондратьевым при участии Министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, руководителей Росприроднадзора, «Российского экологического оператора» и представителей бизнес-сообщества.

Как отметил Дмитрий Патрушев, Кубань исторически является густонаселённым регионом. Здесь развиваются многие отрасли промышленного производства. Край является важным транспортным узлом, ключевым туристическим регионом России, который ежегодно встречает миллионы отдыхающих. Совокупно все эти составляющие приводят к формированию значительного объёма твёрдых коммунальных отходов. Только в 2023 году их было накоплено 2,4 млн т – почти 40% отходов всего Южного федерального округа.

По словам вице-премьера, такие масштабы должны быть обеспечены соответствующими мощностями. Причём, учитывая динамику развития экономики, вводиться и модернизироваться они должны постепенно. Вместе с тем пока в Краснодарском крае не хватает инфраструктуры для обработки ТКО, а объекты по их утилизации на сегодня отсутствуют.

«Следствия накопленных проблем в данном случае всем крайне заметны. Это свалки, которые портят облик региона и, что самое главное, негативно сказываются на качестве жизни людей. С 2025 года по поручению Президента начнётся реализация нацпроекта “Экологическое благополучие„. Одним из его направлений является формирование экономики замкнутого цикла, что характеризуется достижением ряда показателей. В частности, к 2030 году должна быть обеспечена сортировка 100% объёма ежегодно образуемых ТКО и полигонное захоронение не более половины из них. В Краснодарском крае, по информации Минприроды, необходимые индикаторы пока не выполняются», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

По поручению вице-премьера регион должен активно интегрироваться в мероприятия нового нацпроекта и в перспективе ближайших лет ввести дополнительные мощности по обработке, утилизации и захоронению ТКО.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Патрушев оценил масштабы самого крупного в регионе полигона ТКО – Белореченского. Именно сюда везут основной объём отходов из Сочи, ФТ «Сириус», Горячего Ключа, Туапсинского, Белореченского и Апшеронского районов. Предприятие специализируется на сборе, транспортировке, обработке и размещении отходов IV–V классов опасности. После сортировки на вторичное использование отправляются пластик, металл, бумага и стекло.

В этом году началась реконструкция полигона со строительством дополнительной карты площадью 4 га и локальных очистных сооружений для обезвреживания фильтрата. Кроме того, проектом реконструкции предусмотрена система дегазации.

Также Дмитрий Патрушев осмотрел накопитель твёрдых коммунальных отходов «Водораздельный». В этом году здесь запущен новый сортировочный комплекс, способный обработать 240 тыс. т отходов в год. Это позволит сократить полигонное захоронение отходов и минимизировать уровень негативного воздействия на окружающую среду.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52307/

MIL OSI