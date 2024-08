Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров принял участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Воздушно-десантных войск. Также в мероприятиях принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков и начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф.Маргелова Олег Пономарёв.

Денис Мантуров принял участие в военно-спортивном празднике «Рязань – столица ВДВ», посвящённом 94-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, где почтил минутой молчания память десантников, не вернувшихся с заданий.

Затем он поздравил всех российских десантников с Днём Воздушно-десантных войск и выразил им благодарность от лица Правительства.

«Сегодня наши десантники отстаивают интересы России в ходе специальной военной операции. Выполняют штурмовые задачи, участвуют в оборонительных действиях, ставят заслон вражеским диверсионным группам. Делают это профессионально, мужественно и самоотверженно. Наш оборонно-промышленный комплекс делает всё возможное, чтобы снабжать десантников современной техникой. Наращивает выпуск боевых бронированных машин, противотанковых и зенитных ракетных комплексов, лёгкой артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы, связи и управления, парашютных систем и беспилотников. Генеральные конструкторы, инженеры и технологи наших предприятий находятся на прямой связи с командирами бригад ВДВ. Это позволяет совершенствовать изделия, улучшать их характеристики, корректировать задачи по перспективным образцам. Эта работа будет продолжаться и усиливаться. Но главная опора Воздушно-десантных войск во все времена – это личный состав. И сегодня от лица Правительства Российской Федерации позвольте выразить искреннюю благодарность всем, кто служил, служит и готовится служить в ВДВ», – сказал Денис Мантуров.

Кроме того, первый вице-премьер наградил выдающихся десантников государственными наградами. После он отправился на территорию единственного в мире училища ВДВ, к памятнику, установленному в честь десантников, достойно выполнивших свой долг и отдавших жизнь за Родину, где почтил их память и возложил цветы. Также Денис Мантуров посетил Музей истории Воздушно-десантных войск. Там представлены все вехи развития ВДВ. Нашёл своё отражение в экспозиции и вклад российских десантников в достижение целей СВО.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52306/

MIL OSI