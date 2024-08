Дайджест #ГУУговорит: 18%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начался август, а это значит, что впереди ещё целый месяц лета! Вот как надо подходить к вопросу о наполненности стакана на треть, а не впадать в осеннюю хандру раньше времени. Так же делают и эксперты Государственного университета управления, обсуждая в традиционном дайджесте всяческие темы: от роста ключевой ставки Банка России до Олимпиады во Франции, от ненормированного рабочего дня до легализации майнинга, от плюсов и минусов системы питания all inclusive до повышения цен на авиабилеты в страны, где эта система чаще встречается.

— Ректор ГУУ Владимир Строев принял участие в обсуждении особенностей приёмной кампании накануне окончания приёма документов на бюджетные места. «В нашем университете отчисление за неуспеваемость, то есть фактически за неготовность студента выполнять программу обучения, составляет традиционно 3–5% после первой сессии и примерно 2–4% по итогам первого курса обучения. Если смотреть на более старшие курсы, то соотношение тех, кто не «вытягивает», сохраняется на уровне 2–5% ежегодно», – предупредил ректор.

— Заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский предупредил о росте стоимости отдыха с 1 августа. Кроме традиционного сезонного подорожания на цены повлияет также решение Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков, сообщает эксперт.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов оценил решение Банка России повысить ключевую ставку до 18%. «Заметьте, предложений о снижении не было! Оно и понятно. Несмотря на и без того высокую ставку, объемы кредитования продолжают расти, а вместе с ними растет рыночный спрос и цены на товары и услуги», – констатировал экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков дал комментарий о повышении ключевой ставки. «Основание для этого – удержание инфляции в определенных пределах. Центробанк установил в свое время таргет по инфляции на уровне 4%, но она уже давно вышла за эти пределы. Поэтому такие резкие действия Центробанка оправданы», – поддерживает решение ЦБ эксперт.

— К тому же Максим Чирков исключил обвал выше 100 рублей за доллар в течение лета: «Этому будет способствовать сильный рост российской экономики, значительно превышающей рост в западных экономиках. В то же время нельзя исключать в течение 2024-2025 годов сильный обвал западных валют, так как долговой кризис на Западе набирает обороты», – предупреждает специалист.

— Также Максим Чирков отметил отрицательные последствия для ЕС из-за ограничений на российскую нефть. «Недорогие российские ресурсы, самые конкурентоспособные, долгое время были двигателями европейской экономики. Сейчас ситуация абсолютно очевидна: в Европе наступила эпоха деиндустриализации, которую многие европейские страны отказываются признавать», — сказал экономист.

— Ещё Максим Чирков оценил легализацию майнинга в России. «Мы сейчас одни из лидеров в мире по темпам экономического роста. Однако значительной проблемой являются трансграничные платежи. И эта проблема, по крайней мере частично, может эффективно решаться даже с серьезным снижением издержек с помощью вот этих вот инструментов, в частности, организованных торгов криптовалюты», – поясняет Максим Чирков.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина обсудила возможности использовать материнский капитал для покупки автомобиля. «Должен быть разработан механизм, который позволит ограничить родителей от нецелевого использования средств материнского капитала при покупке машины. На первых этапах это может быть ограничение по статусу – разрешат лишь многодетным и родителям детей-инвалидов», – предложила эксперт.

— Ещё Галина Сорокина прогнозирует продление ИТ-ипотеки. «По моему мнению, с нового года программу продлят, так как в условиях цифровой экономики нехватка ИТ-специалистов тормозит развитие страны», — считает экономист.

— Помимо этого Галина Сорокина рассказала о влиянии антироссийских санкций на страны Европы. «Так, отказ от российского газа оказал значительное влияние на стоимость коммунальных услуг. И если ранее по Евросоюзу их годовой рост составлял менее 0,5–1%, то с февраля 2022-го стоимость коммунальных услуг в целом по ЕС выросла на 12%, во Франции — на 13,7%, в Австрии и Болгарии — более чем на 20%, а в Чехии этот рост составил целых 26,4%», — отметила Галина Сорокина.

— Также Галина Сорокина рассказала, что подорожает в августе. «Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году, таких как заморозки, вредители и аномальная жара, удешевления яблок и груш в августе не ожидается. Цены на эти продукты, скорее всего, вырастут», – добавила эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов дал прогноз курса рубля в связи с увеличением ключевой ставки. «Текущее укрепление рубля является временным. А изменение ключевой ставки больше не основной фактор влияния на валюту», – считает экономист.

— Также Константин Андрианов призвал кардинально снизить ключевую ставку. «Очевидно, что в нынешней ситуации в российской экономике, в целях создания условий для ее устойчивого роста, необходимо не повышение, а кардинальное снижение ключевой ставки Центробанка с целью постепенного снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня в пределах 4-5%», – утверждает эксперт.

— Помимо этого Константин Андрианов прокомментировал очередной антирекорд госдолга США. «В ближайшей перспективе это никак не скажется на американской и мировой экономике. Но через один-два года неконтролируемый рост госдолга приведет к подрыву доверия к финансовой системе США, к доллару, что усилит процессы дедолларизации», – считает экономист.

— Ещё Константин Андрианов предостерег от покупки долларов. «Так как экономика США сталкивается с серьезными вызовами: инфляция продолжает расти, а печатный станок работает на пределе. Одновременно Китай и другие страны постепенно избавляются от долларовых активов, что может негативно сказаться на стоимости этой валюты», – указал специалист.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина рассказала о том, как отмечается День ВДВ. «Неоднократно отмечаю, какая гордость переполняет меня, когда тысячи десантников берут в руки флаги с символикой ВДВ и плечом к плечу, независимо от возраста и срока службы, выходят на улицы городов. Думаю, что многие наши сограждане испытывают те же чувства. Подобные праздники вызывают чувство единения нации и гордости за свою страну», – поделилась мнением эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева проанализировала рынок недвижимости столичного региона. «Есть районы аутсайдеры, но в старой Москве многие объекты, если не подорожали, то и не снизили слишком цену. Речь идет о так называемых жилых объектах «для жизни» в качественных панельных и кирпичных домах, стабилен спрос и цены на элитное жилье, но ввод его постепенно уменьшается», — говорит эксперт.

— Также Наталья Казанцева предупредила, что ожидать резкого снижения цен на жильё не стоит, снижение цен будет скорее в рекламных объявлениях девелоперов с использованием маркетинговых уловок.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова указала на выгоды от повышения ключевой ставки. Дело в том, что рост ключевой ставки Банка России вызвал волну повышения ставок по депозитам в коммерческих банках. «Такая политика банков по вкладам объясняется тем, что вследствие роста ключевой ставки, они должны выдавать кредиты также по более высоким ставкам», — объясняет эксперт.

— Также Светлана Сазанова приняла участие в обсуждении законопроекта об ограничении ненормированной работы 120 часами в год. «Фактически, с переходом России к рыночной экономике большинство граждан систематические перерабатывают. Явно или неявно руководство поощряет сотрудников, демонстрирующих свою преданность организации путем задержек на работе или приходящих раньше его начала», – признала экономист.

— Ещё Светлана Сазанова отметила, что в связи с повышением ключевой ставки до 18% привело к тому, что доходы по вкладам за 2024 год до 180 тысяч рублей включительно не будут облагаться налогом. Следовательно, легальная возможность не платить появится у большего числа вкладчиков, чем было до повышения.

— В продолжение темы Светлана Сазанова объяснила зачем поднимается ключевая ставка. «Длительное поддержание низкой ключевой ставки порождает не только экономический рост, но и инфляцию, поэтому неизбежно Банк России повышает ключевую ставку для достижения своей главной цели — поддержания ценовой стабильности», – пояснила Светлана Сазанова.

— Помимо этого Светлана Сазанова проанализировала готовность российских банков и граждан к внедрению цифрового рубля. «С учетом того, что в пилотном проекте участники-физические лица открывали и закрывали электронные кошельки, пополняли их, а также делали переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы, можно предположить, что внедрение цифрового рубля начнется именно с физических лиц», — говорит эксперт.

— Вдобавок Светлана Сазанова назвала Топ-10 стран с самыми высокими зарплатами. Она отметила, что речь идет о валовой заработной зарплате до вычета налогов и других отчислений. Средняя зарплата выше всех у швейцарцев, но у них же самая высокая стоимость жизни.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков объяснил рост объёмов автокредитования. «Высокая стоимость требует удлинять срок, чтобы ежемесячный платеж не так сильно бил по кошельку. При этом рост зарплат не поспевает за ростом цен на автомобили, что объясняет рекордное число автокредитов (почти 800 тысяч в первом полугодии)», — подчеркивает эксперт.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков принял участие в обсуждении системы all inclusive. «В основном такие отели — это изолированные от мира резервации, на территории которых туристы находятся целыми днями, изредка выезжая на экскурсии. В такой ситуации еда становится главным источником эмоций, а ее количество — показателем уровня комфорта», — отмечает эксперт.

— Заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова сделала обзор доходности акций российских компаний. «Согласно прогнозам, в 2024 году российские компании могут направить на дивидендные выплаты около 5 трлн рублей, что на 57% больше, чем в 2023 году. Всегда выгодны акции таких компаний, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сбербанк» и «Норильский никель», которые традиционно платят высокие дивиденды», – рассказала экономист.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов обсудил значительное падение товарооборота между Россией и Евросоюзом в 2024 году. «Впрочем, полной переориентации российской торговли с Европы на Восток не произошло, поскольку многие компании, как экспортеры, так и импортеры, уже адаптировались к санкциям и используют сложные схемы реэкспорта или параллельного импорта за счет привлечения стран-посредников», – отметил эксперт.

— Профессор ГУУ Виктор Титов оценил реакцию российской общественности на Олимпиаду в Париже. «Учитывая тот политический и управленческий бардак, который сейчас имеет место во Франции и во всей «объединенной Европе», ожидать, что игры пройдут на высоком уровне и без существенных организационных накладок, – было бы странно», – отметил эксперт.

— Также Виктор Титов озвучил свой взгляд на «мирный план Трампа». «Одним словом, перед нами очередной геополитический «прожект» агрессивной эскалации российско-украинского конфликта, содержательным лейтмотивом которого является «война на истощение», желание измотать Россию и сломать ее изнутри», – сделал вывод профессор.

На сегодня комментариев больше нет. Уходим на выходные поздравлять с праздником всех, кто служил в ВДВ.

