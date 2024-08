Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Виталий Савельев вручил награды работникам железнодорожной отрасли Виталий Савельев вручил награды работникам железнодорожной отрасли Виталий Савельев вручил награды работникам железнодорожной отрасли Предыдущая новость Следующая новость Виталий Савельев вручил награды работникам железнодорожной отрасли

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев принял участие в селекторном совещании ОАО «Российские железные дороги», посвящённом предстоящему Дню железнодорожника (традиционно отмечается в первое воскресенье августа). В преддверии праздника он вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам компании и обратился ко всем работникам и ветеранам отрасли с приветственным словом.

«Российские железные дороги играют важнейшую роль в экономике страны. Инфраструктура “РЖД„ связывает 77 регионов России – в некоторых уголках нашей страны железным дорогам просто нет альтернативы. На долю железнодорожного транспорта приходится почти 85% грузооборота и порядка 28% пассажирооборота всей транспортной системы нашей страны», – отметил Виталий Савельев.

Заместитель Председателя Правительства напомнил о значимом юбилее этого года – 50 лет с момента старта строительства Байкало-Амурской магистрали: «БАМ строила вся страна, он стал всенародной объединяющей идеей и примером для всех нас. В 2024 году “РЖД„ завершает второй этап развития Восточного полигона и выходит на целевой параметр провозной способности в объёме 180 млн т. Впереди сложнейший третий этап, и с этой задачей смогут справиться только российские железнодорожники и строители».

Виталий Савельев отдельно отметил пассажирский комплекс «Российских железных дорог», который ежегодно обеспечивает перевозку более 100 миллионов пассажиров в дальнем следовании и более 1 миллиарда человек в пригородном сообщении. Он также выразил уверенность в том, что уже в этом году начнётся строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург. «Это будет уникальный для России проект – магистраль пойдёт по территории шести регионов, в которых суммарно проживает порядка 20% населения страны», – подчеркнул он.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52304/

MIL OSI