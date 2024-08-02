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В преддверии Дня железнодорожника Виталий Савельев вручил награды работникам железнодорожной отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Виталий Савельев вручил награды работникам железнодорожной отрасли

2 августа 2024

Виталий Савельев вручил награды работникам железнодорожной отрасли

2 августа 2024

Виталий Савельев вручил награды работникам железнодорожной отрасли

2 августа 2024

Виталий Савельев вручил награды работникам железнодорожной отрасли

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев принял участие в селекторном совещании ОАО «Российские железные дороги», посвящённом предстоящему Дню железнодорожника (традиционно отмечается в первое воскресенье августа). В преддверии праздника он вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам компании и обратился ко всем работникам и ветеранам отрасли с приветственным словом.

«Российские железные дороги играют важнейшую роль в экономике страны. Инфраструктура “РЖД„ связывает 77 регионов России – в некоторых уголках нашей страны железным дорогам просто нет альтернативы. На долю железнодорожного транспорта приходится почти 85% грузооборота и порядка 28% пассажирооборота всей транспортной системы нашей страны», – отметил Виталий Савельев.

Заместитель Председателя Правительства напомнил о значимом юбилее этого года – 50 лет с момента старта строительства Байкало-Амурской магистрали: «БАМ строила вся страна, он стал всенародной объединяющей идеей и примером для всех нас. В 2024 году “РЖД„ завершает второй этап развития Восточного полигона и выходит на целевой параметр провозной способности в объёме 180 млн т. Впереди сложнейший третий этап, и с этой задачей смогут справиться только российские железнодорожники и строители».

Виталий Савельев отдельно отметил пассажирский комплекс «Российских железных дорог», который ежегодно обеспечивает перевозку более 100 миллионов пассажиров в дальнем следовании и более 1 миллиарда человек в пригородном сообщении. Он также выразил уверенность в том, что уже в этом году начнётся строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург. «Это будет уникальный для России проект – магистраль пойдёт по территории шести регионов, в которых суммарно проживает порядка 20% населения страны», – подчеркнул он.

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http://government.ru/news/52304/

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