01.08.2024 Nowe sankcje UE w obszarze transportu drogowego

Z dniem 2 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące przedsiębiorstw transportu drogowego, w związku z przyjęciem kolejnego pakietu sankcji wobec Białorusi.

Dotychczas obowiązujący zakaz wykonywania przewozów przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Białorusi zostanie rozszerzony. Zgodnie z nowymi przepisami również przedsiębiorstwa unijne, które w co najmniej 25% są własnością białoruskiej osoby fizycznej lub prawnej, nie będą mogły już podejmować transportu drogowego towarów w Unii, również w odniesieniu do tranzytu.

Zakaz ten nie będzie miał zastosowania do przedsiębiorstw transportu drogowego będących własnością osób posiadających podwójne obywatelstwo lub obywateli białoruskich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Przedsiębiorstwa transportu drogowego zostały zobowiązane do ujawniania właściwym organom krajowym na ich żądanie swojej struktury własnościowej.

Od 26 lipca br. analogiczne zasady obowiązują już w odniesieniu do przedsiębiorstw transportu drogowego, które w co najmniej 25% są własnością rosyjskiej osoby fizycznej lub prawnej.

Kwestia struktury własnościowej przedsiębiorstwa będzie analizowana w toku kontroli transportu drogowego przez wszystkie uprawnione organy określone w art. 89 ustawy o transporcie drogowym, w tym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową powinni liczyć się z koniecznością przedstawienia dokumentów potwierdzających strukturę własnościową, zarówno w trakcie przewozu, jak i podczas kontroli w przejściach granicznych.

O nowych sankcjach UE w obszarze transportu drogowego informowało również Ministerstwo Infrastruktury – link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/sankcje-ue-w-obszarze-transportu-drogowego-uszczelnione

