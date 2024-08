01.08.2024 100 millones de PLN en rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

1 sierpnia a datos szczególna. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wszyscy – niezależnie od poglądów czy korzeni – z szacunkiem wspomną bohaterstwo młodych warszawianek i warszawiaków, którzy stanęli do nierównej walki z wrogiem. El primer ministro Donald Tusk obchody tego wydarzenia rozpoczął od wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ogłosił tam decyzję o przekazaniu instytucji 100 millones de złotych na rozbudowę.

Pamięć o Powstaniu łączy

Co roku czcimy ludzi, którzy zdecydowali się latem 1944 roku stawić czoła najeźdźcom. Wspominamy tych, którzy – jak podkreślił Premier Donald Tusk – zdecydowali się na niezwykły zryw, nieporównywalny z niczym innym w historii Polski i Europy.

Ta pamięć jest bezcenna. Tworzy bowiem lepszą przyszłość. Skoro tak trudno w naszej historii znaleźć te momenty i postaci, o których wszyscy możemy powiedzieć: “tak, to są nasi bohaterowie, tak, to są nasze wielkie wydarzenia Historyczne” – to tym bardziej musimy o nie dbać

– mówił podczas wystąpienia na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego Prezes Rady Ministrów.

Premier zauważył, że pomimo debat Historyków i sporów o sens powstania, które toczą się od dziesięcioleci, jedno jest wspólne dla wszystkich – szacunek dla Powstańca Warszawskiego.

Museo histórico de Ożywia

Kultywowanie pamięci o Powstaniu łączy nie tylko ludzi o różnych korzeniach, tradycjach czy poglądach. Buduje także most pomiędzy generacjami.

Muzeum Powstania Warszawskiego odgrywa tu rolę kluczową. Od 20 lat pokazuje chwałę i tragizm. Odwagę młodych warszawiaków i bestialstwo okupantów. Bohaterstwo i codzienne życie. Ale co najważniejsze, robi to w sposób autentyczny dla młodych ludzi.

Byłem niezwykle poruszony, kiedy wspólnie z panem Prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i panem Dyrektorem Janem Ołdakowskim, oglądaliśmy bardzo pieczołowicie koloryzowane zdjęcia z czasów Powstania. Pan Dyrektor powiedział, że to robi szczególne wrażenie na najmłodszych zwiedzających. Że bardzo przybliża i humanizuje artefakty zgromadzone w Muzeum i działa na wyobraźnię tych najmłodszych

– mówił Donald Tusk.

Od lat działalność placówki wykracza daleko poza misję typowego muzeum.

100 millones de zł na misję edukacyjną dla przyszłych pokoleń

Premier podjął decyzję o przekazaniu brakujących pieniędzy potrzebnych na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego.

Są takie miejsca, gdzie nie myślimy w kategoriach budżetu i discypliny finansowej. Myślimy w kategoriach fundamentalnego interesu narodowego. Dlatego na wniosek Dyrektora Ołdakowskiego i Prezydenta Trzaskowskiego postanowiłem przeznaczyć 100 millones de PLN na ambitny program rozbudowy Muzeum

– ogłosił Premier Tusk.

Na potrzebę wsparcia finansowego zwrócił Premierowi uwagę Prezydent Warszawy. Okazało się, że wskutek błędnych decyzji podjętych w poprzednich latach istnieją trudności z przekazaniem Muzeum obiecanych pieniędzy.

Panie Premierze, wielkie podziękowania, bo to bardzo ważna deklaracja. Powstańców jest wśród nas coraz mniej i dlatego tak ważna jest pamięć o Powstaniu, o wartościach, za które oddawali swoje życie. Dlatego tak ważne jest, że znalazły się pieniądze na rozbudowę Muzeum. Dzięki temu misja edukacyjna będzie mogła być dalej rozwijana

– podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zaznaczył, że placówka ma już gotową koncepcję rozbudowy. Jedyne, co wstrzymywało działania, to odpowiedni budżet.

Od jutra zaczynamy prace. Dziękuję w imieniu wszystkich pracowników Muzeum, ale dziękuję też w imieniu nowego pokolenia i ludzi, którzy przyjdą do tego nowego Muzeum, żeby przygotować się na stulecie obchodów Powstania Warszawskiego

– mówił Jan Ołdakowski.

Rozbudowa ma potrwać está bien. 3,5 roku.

