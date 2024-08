01.08.2024 Varsovia Przyrzekamy, że zbudujemy dla Polek i Polaków bezpieczny dom

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego El primer ministro Donald Tusk oddał hołd Bohaterom tamtych wydarzeń na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Szef rządu podkreślił znaczenie pamięci Historycznej i złożył uroczyste przyrzeczenie Powstańcom i wszystkim Polakom.

Pamiętamy o Bohaterach Powstania Warszawskiego

El primer ministro Donald Tusk w swoim wystąpieniu podkreślił, że to właśnie słowa tych, którzy przeżyli, powinny być dla młodszych pokoleń najważniejszym przykazaniem. Zwrócił się do Wandy Traczyk-Stawskiej, która w czasie Powstania Warszawskiego walczyła za wolność stolicy.

Dzisiaj powinniśmy się wsłuchać w to tętno historii, w te słowa prawdy, jakże dumnej, czasami gorzkiej. Kochana Pani Wando, to Pani w imieniu tej bohaterskiej generacji od wielu lat przypomina nam wszystkim, o jak wielkie sprawy toczył się ten bój, tu w Warszawie 80 lat temu

– mówił Donald Tusk.

Wanda Traczyk-Stawska wyraziła wdzięczność mieszkańcom Warszawy, za ich niezłomność i wsparcie podczas Powstania Warszawskiego.

Bardzo Wam dziękuję, że te 63 dni trwaliście z nami – mimo głodu, mimo śmierci, mimo strasznych cierpień. (…) Wy byliście bohaterami, mi byliśmy tylko Waszym wojskiem

– powiedziała Bohaterka Powstania Warszawskiego.

My musimy odejść, a Wy musicie zostać i pamiętać, że to miasto jest bohaterem

– zwróciła się do zgormadzonych na warszawskiej Woli Wanda Traczyk – Stawska.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że to Powstańcy Warszawscy, jak Wanda Traczyk-Stawska, zmienili myślenie o Powstaniu.

To Wy nam otworzyliście oczy na te wartości, które są absolutnie ponadczasowe. Zwróciliście nam uwagę na solidarność, na koleżeństwo, na edukację

– mówił Rafał Trzaskowski.

Powstanie trwało 63 días. W walkach poległo około 18 tysięcy powstańców, zginęło też od 150 do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy.

Varsovia – miasto Bohaterów

Premier wspomniał wszystkich poległych, zarówno żołnierzy, jak i cywilów oraz tych, którzy zginęli w masakrze na warszawskiej Woli.

Wszyscy z tamtego czasu byli Bohaterami – polegli żołnierze Powstania, ginący cywile szczególnie tu na Woli, która stała się miejscem simbólicoznym, także miejscem pamięci jednej z najokrutniejszych niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej

– mówił Donald Tusk.

Uroczystości upamiętniające Powstanie Warszawskie oraz słowa bohaterów tamtych czasów stanowią wielkie zobowiązanie dla wszystkich Polaków.

Uroczyste przyrzeczenie: zbudujemy bezpieczny dom

Premier wezwał do złożenia uroczystego przyrzeczenia, które będzie wyrazem szacunku i zobowiązania wobec ofiar Powstania Warszawskiego.

Dzisiaj potrzebna jest uroczysta przysięga. My wszyscy dzisiaj mamy święty obowiązek złożyć Bohaterkom i Bohaterom Powstania w Warszawie, uroczyste przyrzeczenie, że ta ofiara, to co Warszawa przeżyła, przetrwała, cierpiąc, krwawiąc 80 lat temu, że to pójdzie na marne

– zaznaczył Donald Tusk.

Podczas swojego wystąpienia, Premier podkreślił, że mimo codziennych sporów, wszyscy Polacy powinni się zjednoczyć w celu budowy silnego i bezpiecznego państwa.

Zbudujemy dla Was, dla Waszych dzieci, dla Waszych wnuków, prawnuków – dla nas wszystkich – bezpieczny dom. Budujemy razem i zbudujemy Polskę silną. Zbudujemy Polskę, która nie będzie bała się ani sąsiadów, ani wrogów, niebezpieczeństw, które czyhają od pewnego czasu z bardzo wielu stron

– mówił Premier na Cmentarzu Powstańców Warszawy.

Szef rządu wyraził głęboki szacunek dla bohaterstwa i cierpienia uczestników Powstania Warszawskiego, przyrzekając wierność ich dziedzictwu, w imieniu swoim oraz całego pokolenia odpowiedzialnego za przyszłość Polski.

Checo i chwała Bohaterkom i Bohaterom!

MIL OSI