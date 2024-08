Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

31 июля 2024 года состоялось заседание Конкурсной комиссии Национального финансового совета по отбору аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2024 год.

По результатам рассмотрения заявок претендентов принято решение допустить к участию в конкурсе следующие аудиторские организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»; Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги»; Акционерное общество «Технологии Доверия — Аудит».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=638581270430498042TODAY.htm

MIL OSI