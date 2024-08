«Роснефть» организовала летнюю практику для студентов технических специальностей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В компании «Сибинтек» (дочернее общество НК «Роснефть») стартовала летняя производственная практика для студентов технических специальностей. Более 140 обучающихся из учебных заведений Рязани, Саратова, Красноярского края, Иркутской области, Томской области и Республики Башкортостан применят свои знания в подразделениях Компании.

Будущие специалисты погрузятся в рабочие процессы управлений, которые отвечают за обеспечение информационной безопасности и поддержку пользователей, а также в работу структурных подразделений предприятий Ванкорского кластера.

В ходе производственной практики студенты познакомятся со структурными схемами и алгоритмами работы оборудования вахтовых жилых городков Компании, изучат лучшие ИТ-практики по защите данных, инновационные сервисы и многое другое.

Кроме того, для молодежи подготовлена насыщенная учебно-познавательная программа, которая включает викторины по информационным технологиям и интернет-безопасности, мастер-классы по публичным выступлениям и эффективным коммуникациям, деловые игры на развитие навыков командной работы.

По итогам месяца активных занятий студенты получат новые полезные знания, а вместе с ними широкое представление о деятельности ПАО «НК «Роснефть» и ее ИТ-интегратора.

С целью формирования внешнего кадрового резерва и постоянного притока в Компанию высокообразованных молодых специалистов в «Роснефти» действует корпоративная система непрерывного образования «Школа – колледж/вуз – предприятие». В 2023 году на основе соглашений о сотрудничестве развивалось взаимодействие с 80 российскими и зарубежными вузами, из которых 31 вуз – партнер Компании.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

1 августа 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220409/

MIL OSI