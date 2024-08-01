Пять лучших статей на русском языке за 01.08.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

Сегоднешний анализ, показывает нам тенденции о соблюдение прав человека и равные возможности, а так же социальная поддержка от государства. Развитие оброзования, предоставляют нам новые открытие глобального маштаба. Бизнес всё так же адаптируется к внешним ограничениям.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Правительство выделило еще более 60 млн рублей на выплаты матерям-героиням и кавалерам ордена «Родительская слава»

Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 18 июля 2024 года №1901-р

На выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена, будет выделено более 60 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

2. Правительство продлило предоставление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей

Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Постановление от 29 июля 2024 года №1025

Правительство по поручению Президента продлило ещё на семь лет предоставление выплат многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов. Постановление об этом подписано.

3. Политех формирует будущее глобальной ядерной безопасности

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В этом году состоялся второй выпуск международной магистерской программы «Аварийная готовность и реагирование», доступной исключительно в Политехническом университете. Для выпускников Политеха это уникальная возможность стать одними из первых специалистов в данной области на мировом уровне.

4. Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ представила результаты третьей волны исследования «Корпоративные университеты России — 2024»

Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) приняли участие в III Форуме лидеров корпоративного обучения России, состоявшемся 23-26 июля 2024 года в Екатеринбурге

Более 150 профессионалов из ведущих корпоративных университетов российских компаний из самых разных отраслей — транспорта, промышленности, финансов, телекоммуникационных услуг, ИТ, ретейла приняли участие в событии. Принимающей стороной выступили компания «Российские железные дороги», Корпоративный университет РЖД и Свердловская железная дорога. Участников Форума в онлайн-режиме приветствовал Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД». Сквозной темой мероприятия стало обсуждение баланса в портфелях КУ программ развития профессиональных, личностных и управленческих компетенций.

5. Ученые НГУ создали цифровые двойники ампутантов, численную модель углепластикового протеза и прототип культиприемной гильзы

Новосибирский государственный университет –

Научная группа по биомеханике и медицинскому инжинирингу, созданная на базе Международного математического центра НГУ, успешно реализует проекты, направленные на создание высокотехнологичных продуктов, в том числе цифровых, для протезной отрасли.

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