Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В России с 1 августа 2024 года вступил в силу национальный стандарт зелёного индивидуального жилищного строительства (ГОСТ Р для ИЖС). Добровольный ГОСТ Р обеспечит поступательное развитие сегмента качественного и энергоэффективного ИЖС. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В России активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Причём при возведении частных домов важную роль играет экологичность. Зелёный ГОСТ Р для ИЖС станет одним из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых зелёных технологий строительства, а также ориентиром для компаний, которые хотят повысить конкурентность своих проектов и использовать при их реализации современные и технологичные решения. Благодаря новому стандарту людям будут понятны измеримые параметры оценки качества домов, которых в индивидуальном жилищном строительстве до сих пор не существовало», – сказал Марат Хуснуллин.

Зелёный ГОСТ Р для ИЖС разработан институтом развития «ДОМ.РФ». В процессе разработки был протестирован застройщиками малоэтажных жилых комплексов и производителями домокомплектов в разных регионах страны, а также соавтором – Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства. Обратная связь рынка свидетельствует, что выполнение критериев для базового уровня не приводит к существенному удорожанию проекта и в то же время позволяет снизить расходы по счетам за ЖКУ. Такой эффект достигается за счёт снижения потребления энергоресурсов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также мероприятий по сокращению использования воды и предотвращению протечек. Всего же стандарт включает 45 критериев, объединённых в восемь категорий, за соответствие которым объект ИЖС может получить до 90 баллов.

«Новый стандарт задаёт качественные параметры развития ИЖС. Общепринятая практика использования зелёных технологий, учёт инфраструктурных потребностей на этапе проектирования должны стать следствием массового запроса людей и понимания застройщиками перспективности их применения. Для этого “ДОМ.РФ„ будет активнее информировать всех участников рынка о преимуществах энергоэффективного строительства, а также внедрит специальную систему индикации в информационных системах, оператором которых является. Скоро в суперсервисе строим.дом.рф появится специальное обозначение для проектов ИЖС, соответствующих базовым критериям ГОСТ Р, а уже сейчас на портале наш.дом.рф можно отслеживать энергоэффективность малоэтажных жилых комплексов», – прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52287/

MIL OSI