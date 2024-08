Марат Хуснуллин: Более 5 тыс. транспортных средств поступило в регионы благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России, в текущем году в 64 региона поступило более 5 тыс. единиц подвижного состава общественного транспорта. До конца 2024 года планируется поставить ещё порядка 2,4 тыс. машин. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Масштабное обновление подвижного состава стало возможным благодаря своевременным решениям и поддержке Президента. В настоящее время мы продолжаем развивать комфортную среду, где поездка на общественном транспорте не уступает передвижению на личном автомобиле и является предпочтительным выбором для населения. За счёт новых поставок наземного транспорта в регионах увеличивается количество маршрутов, а люди быстрее и с комфортом добираются до работы, учёбы и других нужных мест. Безусловно, это делает граждан более мобильными, а значит, и более активными участниками жизни своих городов и всей страны. Только в 2024 году по нацпроекту “Безопасные качественные дороги„ в регионы поставлено уже более 5 тыс. транспортных средств, в том числе 4,8 тыс. автобусов, 84 троллейбуса, 108 трамваев и 27 электробусов. Всего в этом году планируется обновить порядка 7,4 тыс. единиц подвижного состава в 64 регионах», – сообщил Марат Хуснуллин.

Работа по обновлению пассажирского транспорта в российских городах стартовала в 2020 году. Подвижной состав общественного транспорта поступает в субъекты страны в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта», а именно благодаря субсидированию льготного лизинга АО «ГТЛК», за счёт федеральных средств и Фонда национального благосостояния, проектов комплексного развития городского электрического транспорта по концессионной модели, предоставления специальных казначейских кредитов, а также за счёт резервного фонда Правительства. За счёт софинансирования из федерального бюджета региональные перевозчики получают в лизинг экологически чистый и комфортабельный транспорт, подходящий для людей с ограниченными возможностями здоровья, со скидкой.

Так, в Самарскую область в этом году поступило 174 новых автобуса для организации межмуниципальных и муниципальных перевозок в малых городах и районах. Транспортные средства приобретены за счёт специального казначейского кредита. Новый пассажирский транспорт уже работает в 5 городах и 13 районах региона.

Впервые по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году автобусы поступили в Севастополь. Новые транспортные средства марки «ЛиАЗ» распределены по 10 маршрутам, где подвижной состав нуждался в машинах большей вместимости. Это помогло увеличить провозную способность направлений и снизить нагрузку в пиковое время. В автобусах установлены кондиционеры – специально усиленные системы летнего типа для курортного региона. Также есть системы видеонаблюдения, автоинформаторы с цифровыми светодиодными табло.

