Дмитрий Патрушев провёл выездное совещание о ситуации в агропромышленном комплексе России

В рамках рабочей поездки в Саратовскую область Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл совещание о ситуации в агропромышленном комплексе, на котором рассмотрели вопросы стабильного функционирования отрасли.

Как было отмечено, в 2024 году российский агропром в целом показывает положительную динамику. Индекс АПК оценивается в 105,9%. Растут объёмы животноводства и продукции переработки. В текущем сезоне погодные условия значительно осложняли ход весенних полевых работ. Тем не менее сейчас ситуация штатная.

«К сбору нового урожая на данный момент приступили аграрии 55 регионов. Темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние: обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 млн т. Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года, прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн т», – сообщил Дмитрий Патрушев.

Для обеспечения качественного проведения сезонных полевых работ Правительством приняты все необходимые решения. В частности, на поддержку сельхозпроизводства в регионы направлено 94 млрд рублей. Также при необходимости принимаются оперативные решения. Так, на новые льготные кредиты дополнительно выделено 25 млрд рублей, 7 млрд предусмотрено на зерновые интервенции и ещё 1 млрд – на поддержку льготного лизинга.

Вице-премьер отметил, что по поручению Правительства продолжается комплексная межведомственная работа по укреплению материально-технической базы аграриев. В частности, утверждён план поставок топлива сельхозпредприятиям до ноября текущего года, реализуются меры для обеспечения доступности минеральных удобрений.

Кроме того, в ходе совещания участники обсудили подготовку профильных кадров для АПК. В ходе приёмной кампании 2024/2025 учебного года в профильные вузы предстоит набрать более 46 тысяч абитуриентов. По словам Дмитрия Патрушева, подготовка кадров напрямую влияет на перспективы развития и эффективное функционирование агропрома. Студенты в процессе получения образования имеют возможность реализации собственных инновационных проектов и стартапов за счёт грантов. Правительство ежегодно направляет аграрным вузам значительные средства. В 2024 году объём финансирования увеличен относительно прошлого года и составляет 30 млрд рублей.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Патрушев подчеркнул, что важно не снижать темпы уборочной кампании. Уборка сельхозкультур должна быть завершена в оптимальные агротехнические сроки. При этом для сохранения качества собранного урожая субъекты должны проконтролировать своевременную готовность сушильных комплексов, элеваторов и складских помещений. Вице-премьер поручил Минсельхозу взять на особый контроль оперативное предоставление регионами отчётности о собранном урожае. Также в связи с началом озимого сева во второй половине августа необходимо держать на контроле обеспеченность аграриев средствами производства и в первую очередь семенами. Приоритет, по словам вице-премьера, должен быть отдан российской селекции.

