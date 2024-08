Дмитрий Патрушев оценил промышленный и аграрный потенциал Саратовской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вопросы использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, а также промышленный потенциал и развитие агропромышленного комплекса Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев обсудил с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным в рамках рабочей поездки в регион.

Встреча Дмитрия Патрушева с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным

Как было отмечено, субъект является одним из ведущих промышленных и аграрных регионов Приволжского федерального округа. Субъект имеет сильные позиции в электроэнергетике, машиностроении, химической промышленности, в том числе производстве минеральных удобрений, а также АПК. Такое сочетание динамично развивающихся отраслей наряду с выгодным географическим положением способствует формированию высокого потенциала социально-экономического развития. Так, индекс промышленного производства региона в 2023 году вырос почти на 3,5%. При этом важно, что в Саратовской области фиксируется рост доходов населения. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет практически 15%.

«Правительство со своей стороны направляет Саратовской области на поддержку АПК и развитие сельских территорий значительные средства: в 2024 году – порядка 2,5 млрд рублей», – отметил Дмитрий Патрушев. По его словам, несмотря на гибель от майских заморозков более 50 тыс. га озимых, аграрии смогли быстро провести пересев. Сейчас уже идёт уборка нового урожая.

При этом развитие производственной базы тесно связано с необходимостью рационально использовать природные ресурсы. Саратовская область активно участвует в нацпроекте «Экология». Средства направляются на расчистку рек, устранение свалок, охрану лесов от пожаров и лесовосстановление. Важное значение имеет федпроект «Оздоровление Волги», в рамках которого строятся очистные сооружения.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Патрушев совместно с главой региона, Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой осмотрел городскую станцию аэрации. Она построена в 1981 году и в настоящее время уже не отвечает требованиям действующего природоохранного законодательства. Для соответствия им разработан проект комплексной реконструкции объекта с заменой основного технологического оборудования с применением наилучших доступных технологий.

Кроме того, вице-премьер с главой региона посетили сельхозпредприятие, где идёт уборка яблок. В настоящее время здесь ведётся реализация инвестпроекта по закладке суперинтенсивного сада с количеством деревьев свыше 3,5 тыс. штук на гектар с объёмом инвестиций 25 млн рублей. Его завершение планируется в 2025 году.

