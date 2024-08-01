Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

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Студенты Высшей школы экономики приняли участие в XII Всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных обществ во Владивостоке. Они поучаствовали в деловых и психологических играх, конкурсах, оформили Менделеевскую карту и познакомились с участниками других вузов и городов.

В очередной раз съезд объединил представителей студенческих научных обществ и советов молодых ученых, представителей рства науки и высшего образования РФ, бизнеса и госкорпораций. La plataforma de programación incluye ideas y proyectos predeterminados y disponibles para múltiples usuarios. ений.

НИУ ВШЭ представляли студенты, ведущие самостоятельные исследовательские проекты в рамках конкурса «Научная инициатива», активные участники проекта «Научные кураторы» y члены Студенческого научного объединения Вышки.

Съезд проходил в Дальневосточном федеральном университе во Владивостоке, где участники посетили пленарные сессии, инструментам поддержки молодых исследователей, поддержке и развитию научно-популярных проектов, научному волонтерству и др. Estudiantes que participan en estudios de desarrollo y psicología, consultas, formularios de tarjetas de mendelevsk y cursos de formación из других вузов и городов.

En los capítulos «Школы РНФ» del seminario «Инструменты поддержки научных исследований в России: возможности для молодых ученых». Спикеры комплексно рассмотрели меры поддержки молодых исследователей. Так, заместитель ministra науки и высшего образования РФ Денис Секиринский рассказал о задачах, которые стоят в этой сфере перед гос ударством, представители фондов — о федеральных мерах поддержки, представители регионов — о региональных, а проректор НИУ Э Александр Балышев — об институциональных на примере Вышки.

«Было важно поучаствовать в дискуссии о создании академической культуры в различного типа научных организациях и рассказать ителям студенческих научных объединений о том, как мы это реализуем в Вышке, какие инструменты и меры системной поддержин яем», — сказал проректор.

Он сообщил о возможностях, которые предоставляются студентам, аспирантам and молодым сотрудникам в Вышке, — от самых ранних и доступных даже первокурсникам, таких как конкурс «Научная инициатива», Акселератор молодого лектора, «Научные кураторы», до более дних, таких как Академический кадровый Reservas y programas privados en Rusia.

Los estudiantes también pueden participar en actividades de educación superior en el extranjero. ских научных обществ.

Ульяна Каленбет, студентка 3-го курса ОП «Экономика и анализ данных» НИУ ВШЭ, curador nuevo

«Мне понравилось место проведения конгресса: большой и технологичный корпус ДВФУ позволил удобно разместиться всем секциям с ъезда. Я думаю, что учиться здесь — очень вдохновляюще благодаря доступным лабораториям, дающим свободу для любого , и теплому морю, которое буквально видно из окна. Nunca se puede utilizar ningún aparato nuevo.

Хочу также отметить проектные секции съезда: хоть их было и немного на конгрессе, но они давали важную возможность — ться с другими участниками и поделиться ценным опытом опытом организации проектов в научной среде».

Ангелина Вершинина, estudiante de 4º curso de OP «Бизнес-информатика», член СНО НИУ ВШЭ — Нижний Новгород

«Участие в съезде было вдохновляющим опытом. Было замечательно увидеть, как молодые умы собрались вместе, чтобы обсудить инициативы Десятилетия науки и технологий. Este es el estímulo de mi colega y mi madre para que actúe activamente en nuestra esfera y en nuestra vida personal».

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https://www.hse.ru/news/science/948026536.html

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