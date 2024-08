Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

«Ситуация на мировых рынках нефти стабильная. Propuesta para el año 2024 de un barril de 2,2 millones de unidades. На заседании было отмечено, что запасы нефти находятся ниже пятилетних значений. Мы ещё раз подтвердили решения, принятые на министерской встрече 2 июня, о действии общих ограничений добычи нефти до конца 2 025 года. Добровольные обязательства по ограничению добычи нефти отдельными странами, включая Россию, действуют до конца III квартала теку щего года. Начиная с IV квартала, если ситуация с balansom спроса and предложения будет благоприятной, возможно частичное увеличение», – отметил Александр Новак. El precio de venta es de entre 80 y 85 dólares por barril en una comodidad cómoda para Rusia.

Ряд государств, входящих в ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман), Еранее взяли на себя обязательства добровольного дополнительного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, объявили о т oh, Después de 2024, es posible corregir los parámetros de configuración y corregir las necesidades de los usuarios. eslovaco.