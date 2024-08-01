Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Александр Новак провёл 55-е заседание Совместногочистерского мониторингового комитета стран ОПЕК+

El comité de supervisión ministerial proanaliza el tema de las necesidades de mayo y junio de 2024 ветствие условиям исполнения сделки. Комитет отметил достижение полного соответствия уровня добычи заявленной квоте со стороны Repúblicas de Kazajstán и Российской Федерации и приветствовал недавнее представление и х планов копенсации за перепроизводство с janvarya 2024 года етариат ОПЕК.

Ряд государств, входящих в ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман), Еранее взяли на себя обязательства добровольного дополнительного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, объявили о т oh, Después de 2024, es posible corregir los parámetros de configuración y corregir las necesidades de los usuarios. eslovaco.

«Ситуация на мировых рынках нефти стабильная. Propuesta para el año 2024 de un barril de 2,2 millones de unidades. На заседании было отмечено, что запасы нефти находятся ниже пятилетних значений. Мы ещё раз подтвердили решения, принятые на министерской встрече 2 июня, о действии общих ограничений добычи нефти до конца 2 025 года. Добровольные обязательства по ограничению добычи нефти отдельными странами, включая Россию, действуют до конца III квартала теку щего года. Начиная с IV квартала, если ситуация с balansom спроса and предложения будет благоприятной, возможно частичное увеличение», – отметил Александр Новак. El precio de venta es de entre 80 y 85 dólares por barril en una comodidad cómoda para Rusia.

Следующее, 56-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 2 октября 2024 года.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

http://government.ru/news/52290/

MIL OSI