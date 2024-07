Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице готовят 80 площадок, расположенных во всех городских округах, к строительным работам по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь участков, которые ожидает редевелопмент, составляет 964 гектара. Сейчас по ним готовятся проекты планировки территорий или уже осуществляется их освобождение от текущей застройки. Общие сроки реализации проектов КРТ, включая все подготовительные мероприятия, варьируются от четырех до 26 лет — в зависимости от площади и объемов строительства. В итоге будет создано около 228 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Еще на трех участках в районах Тимирязевский, Войковский и Щукино инвесторы уже приступили к строительству жилых и деловых кварталов. Там появится более 785 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

«После завершения подготовки территорий начнется этап строительства нулевого цикла. По 80 проектам возведут 21,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 11,9 миллиона квадратных метров жилья, из которых более 3,7 миллиона квадратных метров предназначено для программы реновации и других городских нужд, а также свыше 9,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых и промышленных объектов», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 80 процентов проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости рядом с крупными транспортными объектами.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Мэра Москвы.

До конца года число реализуемых проектов КРТ увеличится почти вдвое

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141896073/

MIL OSI