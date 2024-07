31.07.2024 Wojsko Polskie rozpoczyna operację “Bezpieczne Podlasie”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

31 lipca br., w Ośrodku Ćwiczeń Zielona rozpoczęła się operacja Wojska Polskiego na granicy pod nazwą „Bezpieczne Podlasie”.

– Wojna hybrydowa osiągnęła swój najwyższy poziom zaangażowania przeciwko państwu polskiemu. Ataki na granicę, akty sabotażu i dywersji. Cyberprzestrzeń każdego dnia jest przedmiotem różnych działań operacyjnych. W każdej domenie i przestrzeni odbywa się atak na państwo polskie. Wojna hybrydowa to kombinacja różnego rodzaju działań, które nie zawsze wprost świadczą o celach, które zamierza osiągnąć nasz adwersarz. On po prostu sprytnymi sposobami chce zniszczyć naszego ducha, przełamać granicę i zniszczyć systemy bezpieczeństwa. Ale dzięki wam, dzięki żołnierzom Wojska Polskiego nasza Ojczyzna jest bezpieczna. Dzięki wam jesteśmy bezpieczni i na wstępie chciałbym podziękować wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom, bo to jest wspólna misja

– podkreślił wicepremier.

Operacja, która rozpocznie się 1 sierpnia br. będzie stanowić kontynuację pomocy Sił Zbrojnych dla Straży Granicznej. W tym dniu nastąpi uroczyste przekazanie obowiązków pomiędzy Dowódcą WZZ Podlasie gen. bryg. Sławomirem Lidwą, a Dowódcą Operacji Bezpieczne Podlasie gen. dyw. Arkadiuszem Szkutnikiem.

– Bronicie naszej granicy, bronicie naszej niepodległości, bronicie naszych wartości. Nie ma dzisiaj ważniejszej służby, nie ma ważniejszej pracy w Polsce, niż ta którą wykonujecie. Jesteśmy z was bardzo dumni, z tych dziesiątek, setek tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy już przeszli tę drogę. Stacjonowali tutaj, bronili granicy w różnego rodzaju warunkach o różnym czasie. Dzisiaj wy podejmujecie to zadanie. Wiem, że zrobicie to najlepiej jak potraficie, wiem że jesteście do tego przygotowani i gotowi. Wiem, że pokażecie wszystkim, jak ta służba ma wyglądać. Wierzę głęboko, że to jest misja, która na całym świecie też pokazuje zdolność Polski do obrony nas i państw sojuszniczych

– mówił do żołnierzy rozpoczynających służbę na granicy szef MON.

W odpowiedzi na presję migracyjną na wschodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej, głównym zadaniem żołnierzy Wojska Polskiego zaangażowanych w operację „Bezpieczne Podlasie” będzie pomoc w utrzymaniu szczelności granicy państwowej. Działania te są odpowiedzią na wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego związane z nielegalną migracją sterowaną przez reżim białoruski. Żołnierze będą wspierać Straż Graniczną i Policję w zapobieganiu nielegalnym przekroczeniom granicy w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Decyzja o zastąpieniu dotychczasowych działań wojska na granicy nową operacją podyktowana jest koniecznością zwiększenia efektywności działań, ujednolicenia procedur dowodzenia oraz optymalizacji użycia sił i środków.

Szef MON poinformował, że w celu trwałego wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej Polski w Białymstoku będzie stacjonowała brygada zmechanizowana formowanej obecnie 1 Dywizji Piechoty Legionów.

– Chcę państwa poinformować dzisiaj o jednej bardzo ważnej decyzji, którą podjęliśmy w ostatnich dniach, decyzji związanej z lokalizacją nowej brygady, która powstaje w ramach 1 Dywizji Piechoty Legionów. 1 Dywizja formuje się, a ten proces będzie trwał wiele lat. Ja będę o tym mówił zawsze tak jak jest, a nie zaznaczał tylko punkty na mapie i robił wielkie wydarzenia z decyzji. Będę pokazywał realne działania w tym zakresie, które wymagają czasu i pieniędzy, nie są rozpisane na jeden miesiąc, tylko na kilka lat. (…) To tutaj w Białymstoku, tu gdzie dzisiaj się znajdujemy na OC Zielona będzie zlokalizowana jedna z brygad, brygada zmechanizowana 1 Dywizji Piechoty Legionów, która dzisiaj się tworzy. Po to będziemy ją lokalizować tutaj w Białymstoku, aby bezpieczeństwo granicy było na trwałe i na stałe

– zaznaczył.

***Operacja „Bezpieczne Podlasie”, w której weźmie udział do 17 tys żołnierzy zastąpi dotychczasowe operacje prowadzone w regionie, takie jak operacja GRYF oraz wysunięta obecność szkoleniowa RENGAW, które tworzyły Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie. Decyzja o zastąpieniu poprzednich działań nową operacją wynika z konieczności zwiększenia efektywności działań, ujednolicenia procedur dowodzenia oraz optymalizacji użycia sił i środków. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych będzie odpowiedzialne za planowanie, realizację i kierowanie nową operacją.

Od rozpoczęcia wojskowej obecności na granicy czyli jesieni 2021 roku żołnierze Wojska Polskiego aktywnie angażują się w działania poszukiwawcze, niezbędne działania ratunkowe oraz udzielają niezbędnej pomocy medycznej migrantom, a swoją nieustanną obecnością na wschodzie, demonstrują gotowość Sił Zbrojnych RP do zapewnienia bezpieczeństwa granic RP.

Trzon pierwszej, półrocznej zmiany operacji BEZPIECZNE PODLASIE, stanowić będą żołnierze 18 Żelaznej Dywizji Zmechanizowanej (18 DZ). Na dowódcę operacji wyznaczony został Pan gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik, Dowódca 18 DZ. W operacji uczestniczyć będą również żołnierze Dowództwa Generalnego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Żandarmerii Wojskowej.

***10 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła „Narodowy Program Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód”.

Celem Programu jest wzmocnienie systemu obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim utworzenie kompleksowej, regionalnej infrastruktury obronnej do przeciwdziałania zagrożeniom na wschodniej flance NATO oraz na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

