31.07.2024 Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz: Dziękuję wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, którzy przyczyniają się do godnego upamiętnienia 80. rocznicy Powstania Warszawskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

31 lipca br. w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie wicepremier, minister obrony narodowej poinformował o obchodach 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz zaangażowaniu Wojska Polskiego w planowanych uroczystościach. Szczegóły dotyczące tegorocznych obchodów przedstawili również prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Szef MON poinformował, że 1 sierpnia nad Warszawą odbędzie się honorowy przelot samolotów Sił Powietrznych

– Jesteśmy w nieprzypadkowym miejscu, w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego na warszawskim Okęciu. Siły Powietrzne chcą uczcić powstańców Warszawy i włączyć się w obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania warszawskiego. 1 sierpnia odbędzie honorowy przelot samolotów Sił Powietrznych. Cztery samoloty F16 i Herkules, w honorowym przelocie nad Warszawą oddadzą cześć powstańcom warszawskim. Wszystkim tym, którzy są jeszcze dziś z nami i tym, którzy odeszli już na wielką wartę. Oddadzą również cześć aliantom – 147 lotnikom alianckim, którzy dokonywali zrzutów lekarstw, amunicji, broni, wyposażenia i jedzenia. To były misje bardzo ważne. Lotnicy alianccy docierali do walczącej Warszawy i dokonywali tej misji, która dawała nadzieję, że Warszawa nie została sama, że powstańcy nie zostali opuszczeni

– poinformował minister.

Jubileuszowa 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w tym roku obchodzona jest już od 30 lipca pod hasłem “W jak wolność”. Jak co roku, w organizację uroczystości będą zaangażowani żołnierze Wojska Polskiego. Żołnierze poszczególnych jednostek z dumą dziedziczą i podtrzymują tradycje bohaterów Powstania Warszawskiego i innych zrywów niepodległościowych.

– Ponad 80 uroczystości odbywa się w Warszawie i okolicznych miejscowościach, a 700 żołnierzy jest zaangażowanych w asystę honorową. Jest to ogromna liczba żołnierzy. Dziękuję dowódcom, dziękuję na ręce Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że możemy w ten sposób upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego. (…) Miasto Warszawa pamięta, miasto Warszawa godnie upamiętni swoich bohaterów, a my możemy w tym pomóc. Dziękuję za jedność wobec pamięci i tożsamości Rzeczypospolitej

– podkreślił wicepremier.

1 sierpnia o godzinie 17.00, jak co roku w całym kraju zawyją syreny alarmowe. Polacy zatrzymają się na minutę, aby zademonstrować solidarność z powstańcami oraz okazać wdzięczność bohaterom Powstania Warszawskiego.>>> GALERIA – Briefing o obchodach 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ***1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W” na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.

MIL OSI