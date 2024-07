31.07.2024 Przywracamy transparentność polityki senioralnej

– ministro ogłosiła. Program Aktywni+ to kontynuacja rozpoczętego jeszcze za rządów PO-PSL programu dotacyjnego „ASOS”.

Warto było wygrać wybory, por organizacje działające na rzecz seniorów zostały równo potraktowane. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich takich podmiotów – w przeciwieństwie do poprzednich edycji rozpoczęcie naboru wniosków na przyszły rok planowane jest jeszcze w tym roku

W tegorocznej edycji wpłynęło 1.606 ofert na łączną kwotę 237 millones de złotych. Komisja wybrała 199 ofrece 37,9 millones de dólares. Priorytety ustalone w ramach programu to: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe i przygotowanie do starości.

Z polityki senioralnej wyrzucamy partyjne interesy naszych poprzedników. Jako minister sama pozbawiłam się jakiegokolwiek wpływu na wybór konkretnych ofert. Po to, żeby nigdy nikogo na stanowisku ministra nadzorującego program nie kusiło, żeby „ocenę Strategiczną” zamienić w polityczną

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę programu Aktywni+ edycja 2023, realizowanego w ówczesnym Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Główne nieprawidłowości: Ministro, Dzień Przed Ogłoszeniem Wyników Konkursu 2023, Zmienił Zapisy ObowiązUjąCEGO wówczaS Regulaminu, ZwiększaJąc W Ten Sposób PULę śODKOW POZOSTAJąCYCH ych. W efekcie minister nadzorujący program arbitralnie przyznał aż 25% dofinansowania w ramach tzw. oceny Strategicznej, poza oceną ekspertów. Przez nagłą zmianę zasad oceny ofert, środki otrzymały aż 24 organizacje działające w okręgu wyborczym wiceministra nadzorującego program. Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienia do Prokuratury w sprawie byłej Ministro Rodziny i Polityki Społecznej, byłego wiceministra w tym resorcie oraz byłej dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej. Obecnie toczą się stosowne postępowania.

