31.07.2024 Ministro de Finanzas de Oświadczenie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które polegają na wprowadzeniu autonomicznych definicji pojęć „budynek” i „budowla”. Określenie przedmiotów opodatkowania w ustawie podatkowej, bez odwoływania się do przepisów odrębnych, służy zapewnieniu zgodności przepisów podatkowych z Konstytucją RP.

W okresie od 17 czerwca do 8 lipca przeprowadzono konsultacje projektu ustawy. Zestawienie uwag, które wpłynęły w terminie oraz stanowisko Ministerstwa Finansów udostępnione zostało 30 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (https://legislacja.rcl.gov.pl/pro jekt/12386262/katalog/ 13064860#13064860).

Podmioty, które zgłosiły uwagi otrzymały zaproszenie na konferencję uzgodnieniową, która odbędzie się 7 sierpnia.

W odniesieniu do wprowadzających w błąd doniesień prasowych dotyczących rozszerzenia zakresu podatku od nieruchomości na tzw. obiekty małej architektury, w tym krzyże i inne niewielkie obiekty, Ministerstwo Finansów informuje, że:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają obecnie wyłącznie grunty, budynki i budowle, przy czym budowle wyłącznie wtedy gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tym samym obiekty małej architektury, zarówno te związane z kultem religijnym, jak i inne stanowiące element architektury ogrodowej: wodotryski, posągi ogrodowe (np. krasnale, nimfy, amorki), pergole, oczka wodne, kaskady, ogrody skalne, ogrodowe murowane rejilla oraz obiekty użyteczności codziennej jak: piaskownice, ławki, huśtawki, drabinki, ze względu na to, że nie są wymienione jako przedmiot podatku, nie podlegają opodatkowaniu.

Projektowane regulacje nie wprowadzają zmian w tym zakresie.

MIL OSI