Финансовые новости: Концепция нового национального норматива краткосрочной ликвидности: итоги обсуждения

Банк России доработал концепцию национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) с учетом мнения рынка и результатов собственного дополнительного анализа.

В частности, внесены следующие изменения: расширен перечень высоколиквидных активов (ВЛА) — теперь в них включены инструменты секьюритизации, облигации, выпущенные в рамках проектов технологического суверенитета, структурной адаптации экономики и устойчивого развития; в структуре ВЛА несколько увеличена доля активов 2 и 3 уровней (менее ликвидные активы, включаемые в расчет ННКЛ с большим дисконтом). Такая структура будет способствовать развитию рынка корпоративных облигаций и его ликвидности;

в расчете ВЛА теперь учтены не все кредиты инвестиционного класса, а только синдицированные. Это послужит стимулом к развитию рынка синдицированного кредитования и снижению концентрации кредитных рисков в секторе. После завершения стандартизации таких кредитов будут дополнительно уточнены критерии, в ВЛА будут включаться только кредиты, предоставленные на основе стандартной документации: они потенциально более ликвидны;

уточнен подход к определению оттоков денежных средств по счетам эскроу: исключены средства, идущие на погашение задолженности застройщиков в том же банке. Это позволит более точно рассчитывать фактические показатели оттока по банку. В ближайшее время Банк России планирует разместить на своем сайте проект нормативного акта по ННКЛ для проведения оценки регулирующего воздействия. При этом ожидается, что новый норматив заработает с 1 января 2026 года. Фото на превью: Den Rozhnovsky / Shutterstock / Fotodom

