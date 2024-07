Финансовые новости: Доля просроченной задолженности в портфеле займов КПК снижается: итоги I квартала

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

По итогам I квартала значение показателя просроченной задолженности 90 дней и более составило 14,3% — наименьший уровень за два года.

Поддерживать качество портфеля в том числе помогает ответственный подход кредитных потребительских кооперативов (КПК) к оценке риска потенциального заемщика. Кооперативы могут использовать сразу несколько методов оценки платежеспособности клиента: проверяют его по базам ФНС и ФССП, делают запрос кредитной истории, запрашивают сведения о работодателе или справку о доходах, учитывают анкетные данные. Согласно данным опроса, более трети кооперативов предоставляют предпринимательские займы. Процентная ставка по ним сопоставима с процентной ставкой по банковским кредитам для малого и среднего бизнеса. В планах по развитию бизнеса наиболее заметный тренд — цифровизация. Развивать онлайн-сегмент намерены около 40% опрошенных КПК. Существенное влияние на отрасль в перспективе окажет принятый недавно закон, который вводит более строгие правила по входу кооперативов на рынок. Подробнее — в аналитическом материале Банка России «Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов». Фото на превью: nepool / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=18886

