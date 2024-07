Финансовые новости: Бум переводов через СБП: итоги II квартала 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В II квартале этого года граждане совершили почти 2,3 млрд переводов через Систему быстрых платежей (СБП) на 13,4 трлн рублей. По сравнению с I кварталом число переводов выросло на 27%, а их объем — на 47%.

Такая динамика может быть связана в том числе с тем, что с 1 мая 2024 года у граждан появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Многие предпочитают делать это именно через СБП. Более подробно узнать о работе СБП в II квартале 2024 года можно в аналитическом материале Банка России «СБП: основные показатели». Фото на превью: DexonDee / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=18883

