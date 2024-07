У двух маршрутов автобусов и электробусов в центре Москвы изменятся номера

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 3 августа у двух маршрутов автобусов и электробусов в центре Москвы поменяются номера и сократятся интервалы. Так, маршрут Т54 станет магистральным и получит новый номер —М34, маршрут Т18 — № 418.

Ранее на улице Трехгорный Вал организовали выделенную полосу. Автобусы и электробусы стали проезжать этот участок в четыре раза быстрее.

«Мы постоянно анализируем работу городского транспорта и запускаем выделенные полосы там, где это необходимо. Благодаря появлению выделенки на улице Трехгорный Вал с 3 августа автобусы и электробусы будут следовать здесь с более короткими интервалами. На них совершают более 24 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Благодаря нововведениям городской транспорт будет ходить чаще, а пассажиры смогут комфортнее и быстрее добираться до станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и социальных объектов. В период, когда закрыта станция метро «Шелепиха», можно будет доезжать автобусом маршрута М34 до ближайших станций метро и МЦД.

