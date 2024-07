«Территория будущего. Москва 2030»: какую экологическую программу подготовили для форума-фестиваля

Source: MIL-OSI Russian Language News

На площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в спортивном комплексе «Лужники» можно увидеть работу автоматической станции контроля качества атмосферы, инсталляции, посвященные особо охраняемым природным территориям, флоре и фауне столицы. Кроме того, гости побывают в хранилище библиотеки растений, копия которой будет доступна и в парке искусств «Музеон». Об этом сообщила Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«На форуме-фестивале “Территория будущего. Москва 2030” мы расскажем нашим гостям о диких растениях и животных, которые живут рядом с нами в городе. Кроме того, на флагманских площадках форума-фестиваля в “Лужниках” и “Зарядье” Департамент природопользования подготовил программу лекций, мастер-классов и литературных чтений, посвященных экологии. Приглашаем всех присоединиться к интересным и познавательным мероприятиям, организованным Департаментом», — рассказала Юлия Урожаева.

Работники Мосэкомониторинга расскажут посетителям форума-фестиваля о работе автоматической станции контроля загрязнения воздуха. Гостям покажут оборудование и то, как данные мониторинга в режиме онлайн выводятся на большое цифровое табло.

Можно будет осмотреть серию инсталляций, которые расскажут о фауне Москвы. Конструкции представляют собой силуэты животных, обитающих в черте города, и их описание.

Посетителям покажут интерактивные экспонаты. Это образовательные кубы с информацией об истории, растениях и животных четырех особо охраняемых природных территорий Москвы — парка «Кузьминки», Битцевского леса, Измайловского парка и Лосиного Острова.

Еще одним элементом экологической программы станет библиотека растений — клумба, на которой собраны разные виды растений города, в том числе занесенные в Красную книгу Москвы. Конструкция выполнена в виде библиотечной картотеки. Вместо карточек в ящиках находятся растения. Каждое имеет табличку с подробной информацией и интересными фактами о зеленых насаждениях столицы.

Для площадок в «Лужниках» и парке «Зарядье» Департамент природопользования подготовил специальную программу открытых дискуссий, мастер-классов, литературных чтений, тематических лекций, а также перформансы и спектакли. Участники узнают, как книги учат беречь природу с детства, как принять участие в составлении атласа флоры Москвы, зачем известному писателю потребовалась экспедиция в заповедники и на Байкал, что такое экологичная мода и многое другое.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.

