Специалисты реконструировали 330 метров газопровода на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают заниматься выносом газопровода среднего давления на территории «ЗИЛ-Юг». Она располагается вдоль набережных Москвы-реки и Нагатинского затона рядом с важным транспортным узлом и проспектом Лихачева.

Реконструируемая сеть обеспечивает газом жилые дома, коммунально-бытовые и промышленные предприятия в Даниловском районе, Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне. Всего планируется переустроить и вынести из зоны застройки более 1,5 километра газопроводов.

Работы пройдут в три этапа. Сотрудники АО «Мосгаз» уже завершили первый, в рамках которого реконструировали 330 метров труб. Для этого вырыли четыре котлована глубиной от восьми до 13 метров — они послужили точками входа и выхода для буровой установки, и сделали три прокола, через которые проложили газопровод. Такой бестраншейный метод позволяет минимизировать влияние на наземную инфраструктуру.

Рабочие используют сертифицированные отечественные материалы. Обновленная сеть газопроводов прослужит еще более 40 лет. Переустройство началось в декабре 2022 года, а завершить его планируют в конце 2025-го.

