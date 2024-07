Собянин рассказал, как город вдохнул новую жизнь в выставочные залы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

11 лет назад в столице было создано объединение «Выставочные залы Москвы». Оно открыто для представителей всех жанров и видов искусства и готово поддерживать начинающих молодых художников и их кураторов. За время работы на площадках объединения прошло 2,5 тысячи выставок, ежегодно их посещают более 270 тысяч человек.

Помимо осмотра выставок и экспозиций, здесь можно послушать лекции, посетить мастер-классы, спектакли, поучаствовать в воркшопах, встретиться с художниками и многое другое. О самых интересных проектах столичных галерей в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«Большинство нынешних выставочных залов было открыто в разных районах Москвы в конце 1980-х годов. Тогда это были автономные пространства для свободных художников, не входивших в профильные ассоциации. В 2013 году мы решили вдохнуть в них новую жизнь, создав объединение “Выставочные залы Москвы”, в которое сегодня входит 23 галереи в девяти округах и одна, открытая в виртуальной реальности», — написал Мэр Москвы.

Инновации и гибридные формы

Проект с необычным названием SA)) _gallery реализует галерея «Краснохолмская» (Краснохолмская набережная, дом 1/15). Он посвящен современному экспериментальному звуковому искусству — саунд-арту. Посетители знакомятся с инновационными задумками, лежащими на пересечении технологий и искусства.

Галерея специализируется на современных гибридных формах искусства, реагирующих на развитие науки и техники. Она работает с технологичным искусством, занимается его популяризацией и стремится стать местом встреч для ученых, инженеров, художников и всех, кто интересуется влиянием технологий на искусство и общество. А еще здесь уделяют много внимания экологической повестке, рассказывая о том, как искусство и технологии могут способствовать решению насущных природных проблем.

С уважением к истории

Галерея «На Шаболовке» (улица Серпуховский Вал, дом 24, корпус 2) активно занимается развитием музея авангарда. Его экспозиции посвящены архитектуре Москвы 1920-1930-х годов.

Среди экспонатов археологические находки, документы, книги, мемориальные предметы, фотографии, интервью, макеты и чертежи зданий. Всего представлено более 200 предметов, фотографий и документов, в основном из частных собраний и переданных местными жителями. Проект действует в формате in progress, то есть его экспозиция регулярно пополняется.

Помимо прочего, это еще и площадка для дискуссий, встреч, круглых столов, посвященных будущему района и сохранению его наследия.

В галерее «Беляево» (Профсоюзная улица, дом 100) открыт центр идентичности — музей района. Его основная цель — документировать и анализировать районный архив источников и артефактов. В результате получился не традиционный краеведческий музей, а динамичное и трансформируемое пространство с медиатекой.

Галерея “Беляево” — многофункциональный культурно-просветительский центр. Она участвует в формировании культурного образа района с его огромным наследием. Здесь проходят выставки художников, работающих в различных направлениях: графике, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, фотографии, создании арт-объектов и инсталляций.

Галерея «Парк» (улица Немчинова, дом 12) взаимодействует с местным сообществом, реализует выставочные проекты, связанные с историей и наследием района Тимирязевский. Тут проводятся выставки, дискуссии, семинары, лекции, кинопоказы, встречи, обсуждения, экскурсии и другие мероприятия. Посетители узнают новые имена в современном искусстве.

Необычные экспонаты и форматы

В потайной комнате галереи «Давыдково» (Кременчугская улица, дом 22) прячется музей истории куклы. Его экспонаты — театральный реквизит, приехавший из Индии, Китая, Индонезии, Японии, Чехии, Франции, Испании.

«Мета-галерея 23» — это одновременно и галерея, и проект, который существует исключительно в виртуальном пространстве на платформе Voltep. Здесь представлена экспозиция современных цифровых художников. Посетители могут не выходя из дома познакомиться с цифровым искусством и открыть для себя новый иммерсивный формат.

Искусство прошлого и будущего

Выставочное пространство «Галерея на Трубной» (1-й Колобовский переулок, дом 16, строение 1) вошло в объединение в этом году.

«Это новое пространство для поддержки молодых художников. Площадка ставит перед собой задачи популяризации российского современного искусства разных жанров, предоставляет возможность обучения и дальнейшей реализации работ молодых художников, организует встречу художника со зрителем», — рассказал Сергей Собянин.

На базе галереи работает академия креативных компетенций Arcus. Здесь проводят экскурсии, встречи с художниками, дискуссии, мастер-классы и кинопоказы.

Еще один интересный проект — «Протомузей». Он объединил две галереи — «Выхино» (Ташкентская улица, дом 9) и «Печатники» (Батюнинская улица, дом 14), а также независимый театр архитектурной формы — «Мастерскую ТАФ» (Тверская улица, дом 9). Проект знакомит посетителей с материально-предметной культурой прошлого и ее отражением в современном дизайне и искусстве.

Миссия «Протомузея» — предъявление альтернативы идеологии потребления, продвижение идеи бережного взаимодействия с природой. Экспозицию составляют предметы городской дореволюционной культуры и образцы современного рационального экономного дизайна.

Особенность выставки — в живой среде. Там не только представлена коллекция, которую можно трогать, рисовать и изучать, но и проводятся интерактивные образовательные и просветительские программы: викторины, квесты, мастер-классы, лекции и экскурсии для школьников и студентов творческих профессий.

Многогранность фестивалей

Поддерживая программу «Десятилетие науки и технологий», а также инициативу «Наука как искусство», объединение «Выставочные залы Москвы» уже пятый год проводит фестиваль «Частоты». Это серия программных выставок, посвященных научному искусству. Помимо этого, объединение содействует развитию инновационных проектов в области экспериментального искусства и экспериментальной науки.

Пятый сезон «Частоты 5.0. Разность потенциалов» представит серию выставочных проектов, посвященных исследованию таких физических феноменов, как поле, энергия, импульс, частота, звук, свет, цвет, дифракция и интерференция. Они будут отображены в контексте художественного осмысления разнообразия современных трактовок материальности.

Участники еще одного фестиваля — «Русский стиль. Взгляд из XXI века» — стремятся переосмыслить традиционные формы, орнаменты и ремесла России, объединив их с новыми трендами в моде, дизайне и прикладном искусстве. Этот проект будет реализован на нескольких площадках объединения в течение года.

Фестиваль «Книж-Движ» приобщает детей к богатству мировой культуры и изобразительному искусству через книжную иллюстрацию. В нем принимают участие лучшие иллюстраторы России. Благодаря чтению ребенок познает окружающий мир, а иллюстрация как важнейший элемент книги способна расширить восприятие произведения, помочь сформировать образ и оценку событий и героев.

Искусство — в метро

В этом году объединение вновь вышло за границы галерей. На четырех станциях метро — «Киевской», «Достоевской», «Парке культуры» и «Римской» — можно увидеть работы художников, участвующих в проекте «Искусство в метро», организованном совместно с Московским метрополитеном и Департаментом транспорта. Благодаря проекту художники смогут создавать работы прямо на станциях, поскольку столичное метро — само по себе масштабное произведение искусства, которое не может не вдохновлять.

Культуру — на улицы

Этим летом объединение «Выставочные залы Москвы» присоединилось к общегородскому фестивалю «Лето в Москве. Все на улицу!». На Никитском бульваре работает арт-маркет в рамках вернисажа «Искусство рядом». Здесь можно не только полюбоваться творчеством молодых художников, но и приобрести понравившиеся арт-объекты: живопись, графику и другую продукцию народных мастеров. А еще пообщаться с авторами работ и попробовать свои силы на мастер-классах.

«Каждая галерея объединения уникальна и является визионером современного искусства в своем районе, отражает его дух, историю, имидж. Они являются отличным пространством для диалога и коллабораций, местом, где об искусстве расскажут очень простым и понятным языком. Объединение “Выставочные залы Москвы” делает искусство доступным для каждого», — резюмировал Сергей Собянин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/3299/11539050/

MIL OSI