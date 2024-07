Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве развивают дорожный каркас, создают удобные транспортные связи. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«На 75 процентов готов прямой съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. Сейчас без остановки движения поездов строим эстакаду над ж/д путями. Благодаря новому маршруту водителям не придется делать крюк на этом участке, кроме того, снизится загруженность на Каспийской улице», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина

На 58 процентов построена транспортная развязка в районе будущей станции метро «Корниловская». Сейчас специалисты делают путепровод и работают с коммуникациями. Благодаря этой развязке можно будет выехать с Калужского шоссе к метро и крупному торговому центру. Она также снизит нагрузку на развязке между Калужским шоссе и МКАД.

Кроме того, на 75 процентов готов автомобильный мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Конструкция уже соединила два берега, сейчас специалисты строят подъездные пути и подземный переход.

С открытием моста появится прямая связь между районами Филевский Парк и Хорошево-Мневники, их жители смогут комфортно добираться до станции «Мневники» Большой кольцевой линии, а территория Мневниковской поймы будет интегрирована с национальным космическим центром.

