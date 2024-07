Ручки с блестками и шахматы из пластиковых стаканчиков: как столичные предприятия дают вторсырью новую жизнь

Source: MIL-OSI Russian Language News

Создать канцелярские товары из старых пластиковых стаканчиков, провести эксперименты и выявить оптимальный состав сырья для автомобильных шин, измельчить железнодорожный вагон и дать вторую жизнь металлу — этим занимаются столичные предприятия, активно использующие вторсырье. Как отмечают в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, сегодня в городе действует более 4,2 тысячи промпредприятий, каждое третье из них относится к высокотехнологичным. Они применяют в своей работе инновационные производственные решения, а также поддерживают общий российский тренд на экологичность производства и возвращение использованных материалов в замкнутый цикл экономики.

Почему металл и пластик после переработки становятся выгодными для заводов, какие материалы можно получить из старого автомобиля, почему ресайклинговые ручки из тетрапака получаются блестящими и что делают из вторсырья, корреспонденту mos.ru рассказали специалисты предприятий, занимающихся его переработкой.

Ценное сырье из старых автомобилей

Завод «Вторалюминпродукт» принимает на переработку все, что содержит металлы: отслужившие зонтики, холодильники, чугунные ванны, автомобили и даже самолеты. После утилизации до 98 процентов материалов получат вторую жизнь. Предприятие включено в реестр утилизаторов Росприроднадзора, а это значит, что здесь созданы все условия для безопасной и эффективной переработки вторсырья.

Задача предприятия — сохранять ресурсы нашей планеты, чтобы они не пропадали безвозвратно, а возвращались в замкнутый цикл экономики. Совместно со столичным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства реализуем программу по утилизации брошенных во дворах автомобилей. Также мы сотрудничаем с основным партнером сервиса “Вывоз ненужных вещей” на портале mos.ru. У нас есть партнеры в 60 регионах, которые забирают все переработанное нами вторсырье Дмитрий Сорокин заместитель генерального директора ООО «Промышленный комплекс “Вторалюминпродукт”»

Из автомобилей, зонтиков, холодильников и других поступивших предметов сначала вручную удаляют опасные отходы: батареи, технические жидкости, картриджи, а также резину и электронные платы (из которых на аффинажном заводе-партнере извлекут золото, платину и металлы палладиевой группы). Все, что осталось после первого этапа, отправляется в огромный шредер, измельчается с помощью молотковых дробилок и поступает на конвейерную ленту. Здесь фракциям размером до 10 сантиметров предстоит пройти магнитный, воздушный и индукционный сепараторы, которые разделят черный металл, алюминий, медь, нержавеющую сталь и пластик и автоматически распределят их в специальные контейнеры.

Это уже чистое вторсырье, которое грузят в вагоны и отправляют в разные уголки России. Например, из черного лома в Липецке сделают забор, из меди в Пскове изготовят провода, алюминий пригодится тольяттинскому автомобильному заводу для производства двигателей и московскому предприятию, выпускающему биметаллические радиаторы отопления. Металлургические заводы заинтересованы во вторсырье: оно не требует длительного обогащения руды и позволяет в десятки раз снизить углеродный след.

В среднем предприятие перерабатывает 450–500 тысяч тонн отходов в год. Недавно у него появилось собственное производство полимерпесчаных канализационных люков, колец для колодца, тротуарной плитки и бордюров.

Узнать больше о работе завода и увидеть процесс переработки вторсырья можно на бесплатных экскурсиях в рамках проекта «Открой#Моспром».

Инновационное пластиковое сырье

Вторичный пластик с научной точки зрения исследует центр «Полилаб» компании «Сибур». Специалисты изучают характеристики различных типов вторсырья и разрабатывают рецептуры материалов с его содержанием, а также стандарты таких материалов.

Наша задача — сделать так, чтобы пластики и полимеры были адаптированы под конечного потребителя с учетом специфики их применения. Так, для изготовления бутылки для питьевой воды нужно создать абсолютно безопасный пластик, а для того, чтобы сделать заборчик для цветника, исходному материалу не нужна многоступенчатая очистка. Под собственным брендом мы выпускаем около 30 марок полимеров с содержанием вторичных материалов до 70 процентов Константин Вернигоров генеральный директор «Сибур Полилаб»

В научный центр привозят предварительно очищенное и измельченное вторсырье. Специалисты ищут оптимальный баланс между первичным и уже бывшим в употреблении пластиком и создают рецептуры, по которым на заводах компании выпускают полимерные гранулы. Они, в свою очередь, отправляются десяткам производителей. Из этого сырья делают экологичную упаковку для воды, прохладительных напитков, молока, йогуртов, а также флаконы для косметики и даже мебель.

«Один из ключевых элементов в системе вторичной переработки — партнерство. В цепочке от сданной бутылки до новой продукции — от пяти до семи игроков, все они выполняют свою функцию, поэтому для качественной и эффективной работы важна открытость на каждом этапе», — добавил Константин Вернигоров.

Компания также реализует нишевые экопроекты. Например, из крышек от стаканов для горячих напитков сделали стулья для сети кофеен, волокна переработанного пластика входят в состав баскетбольных мячей крупной корпоративной лиги, а из фирменных гранул изготавливают солнечные очки. Специалисты делятся профессиональным опытом с коллегами, а также публикуют открытый научный и научно-образовательный контент.

Кашпо из отслуживших электроприборов

Вклад в зеленую экономику столицы вносит резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — завод «Экопласт». Он входит в состав корпорации «Экополис» и занимается переработкой пластика.

Мы утилизируем и перерабатываем электронное и электротехническое оборудование, в том числе крупную и мелкую бытовую технику, климатическое оборудование, холодильники, офисную технику — все, что включается в розетку и проводит электрический ток. По Соглашению о государственно-частном партнерстве с Москвой к нам от столичных органов власти, организаций и учреждений — школ, детских садов, культурно-досуговых центров — поступает отслужившая техника. На утилизацию также принимаем устройства от жителей, которые они сдают в рамках проводимых акций Илья Федоров заместитель генерального директора корпорации «Экополис»

На утилизационном предприятии, предварительно удалив все взрывоопасные элементы, поступившую электронику измельчают, а затем при помощи сепараторов разного типа разделяют на компоненты: черные, цветные металлы, пластики. Все выделенные полимеры поступают на завод в ОЭЗ «Технополис Москва», где высокотехнологичное оборудование разделяет их на полистирол, полипропилен и ABS-пластик. Отсортированные вторичные пластики гранулируют и отправляют на предприятия-партнеры.

Утилизационные мощности корпорации составляют 75 тысяч тонн в год, а оборудование завода позволяет ежегодно перерабатывать 14 тысяч тонн пластика. Предприятие также заключило офсетный контракт на изготовление и поставку рассадных горшков и кассет, при производстве которых будут использоваться вторичные материалы.

Завод популяризует экологичный образ жизни: принимает на экскурсии участников проектов «Открой#Моспром» и «Промышленный туризм», а также знакомит с производственным процессом и лабораториями учеников инженерных классов столичных школ.

Ручки из тетрапака

Предприятие «Вики Восток» развивает экопроект «ПроЭкоПен» и изготавливает из отслуживших пластиковых и бумажных стаканчиков, тетрапака и старых зубных щеток необычные ручки, блокноты, лейки и календари.

Вместо того чтобы выбросить старые предметы, их лучше сдать в раздельный сбор, тогда часть отходов снова вернется в экономику, а не отправится на свалку. Такой подход — тенденция будущего. Сырье нам поставляют организаторы городских и федеральных экологических проектов, а мы занимаемся производством из него канцелярских и бытовых товаров Юлия Кузьмина сооснователь проекта

На предприятии установлены специальные станки — термопластавтоматы, работающие по принципу литья под давлением. После предварительной подготовки сырья (например, измельчения, если это не гранулы) такие станки способны переработать даже сложные виды пластика. В качестве сырья подходят однородные отходы: пластиковые стаканчики и пакеты из-под жидкостей. За вид конечного изделия отвечает пресс-форма, которую вешают на станок, — на выходе получают ручки, зажимы или другие товары, по своим качествам не уступающие изделиям из первичного сырья. Только из тетрапака они очень красивые — тонкий слой алюминия в составе такой упаковки после переработки превращается в мерцающие блестки.

Недавно предприятие освоило изготовление шашек, шахмат и нардов. Готовые комплекты содержат большое игровое поле, а фигуры могут быть разных цветов — в палитре 13 оттенков. Шашки, например, часто приобретают для детских и общественных учреждений.

Производитель перерабатывает около 11 тонн вторсырья в год и планирует нарастить этот объем до 50 тонн.

